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Польша
20 июня 2026, 20:06 |
1848
0

Украинец, с которым судится Шахтер из-за побега, нарасхват в Европе

Вьюнник получил восемь предложений о продолжении карьеры

20 июня 2026, 20:06 |
1848
0
Украинец, с которым судится Шахтер из-за побега, нарасхват в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский нападающий Богдан Вьюнник может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляют сразу восемь команд из двух европейских чемпионатов.

По информации FootballuaBlog, представители игрока получили запросы от пяти польских клубов – «Краковии», «Шленска», «Мотора» Люблин, «Ракувы» и «Заглембе» Люблин. Также за ситуацией вокруг украинца внимательно следят швейцарские «Цюрих», «Лугано» и «Санкт-Галлен».

Сам Вьюнник подтвердил наличие интереса со стороны перечисленных команд, однако отметил, что этот список не является исчерпывающим и вариантов для продолжения карьеры может быть ещё больше.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал за «Лехию», в составе которой провел 28 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. При этом команда по итогам сезона не смогла сохранить место в польской Экстракласе.

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Богдан Вьюнник трансферы Краковия Люблин Шленск Вроцлав Ракув Ченстохова Заглембе Любин Цюрих Лугано Санкт-Галлен
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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