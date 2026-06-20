Украинец, с которым судится Шахтер из-за побега, нарасхват в Европе

Украинский нападающий Богдан Вьюнник может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляют сразу восемь команд из двух европейских чемпионатов.

По информации FootballuaBlog, представители игрока получили запросы от пяти польских клубов – «Краковии», «Шленска», «Мотора» Люблин, «Ракувы» и «Заглембе» Люблин. Также за ситуацией вокруг украинца внимательно следят швейцарские «Цюрих», «Лугано» и «Санкт-Галлен».

Сам Вьюнник подтвердил наличие интереса со стороны перечисленных команд, однако отметил, что этот список не является исчерпывающим и вариантов для продолжения карьеры может быть ещё больше.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал за «Лехию», в составе которой провел 28 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. При этом команда по итогам сезона не смогла сохранить место в польской Экстракласе.