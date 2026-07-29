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Испания
29 июля 2026, 05:32 |
1115
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Довбик упустил шанс сыграть в Лиге чемпионов

На украинца претендовал «Бетис», но сделка сорвалась

29 июля 2026, 05:32 |
1115
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Довбик упустил шанс сыграть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Испанский «Бетис» больше не претендует на украинского нападающего Артема Довбика. Нападающий согласился продолжить карьеру в «Болонье», которая договорилась с «Ромой» о его аренде.

Изначально римский клуб требовал только полноценный трансфер, из-за чего «Бетис» не мог позволить себе подписание украинца. Однако впоследствии «Рома» согласилась на аренду благодаря переговорам с «Болоньей», которая параллельно продает Сантьяго Кастро в столицу Италии.

Договор аренды рассчитан до лета 2027 года. «Болонья» заплатит 5 млн евро за аренду и получит опцию выкупа за 20 млн, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

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Бетис трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A Рома Рим Болонья
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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Та хоч десь почав вже грати
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