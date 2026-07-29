Довбик упустил шанс сыграть в Лиге чемпионов

Испанский «Бетис» больше не претендует на украинского нападающего Артема Довбика. Нападающий согласился продолжить карьеру в «Болонье», которая договорилась с «Ромой» о его аренде.

Изначально римский клуб требовал только полноценный трансфер, из-за чего «Бетис» не мог позволить себе подписание украинца. Однако впоследствии «Рома» согласилась на аренду благодаря переговорам с «Болоньей», которая параллельно продает Сантьяго Кастро в столицу Италии.

Договор аренды рассчитан до лета 2027 года. «Болонья» заплатит 5 млн евро за аренду и получит опцию выкупа за 20 млн, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.