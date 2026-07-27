«Нам невероятно жаль». В Боруссии прокомментировали травму Конопли

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Рувен Шредер прокомментировал травму украинского правого защитника Юхима Конопли:

«Нам всем невероятно жаль Юхима Коноплю. Он хорошо начал здесь как новичок, привнес много энергии в команду и уже смог продемонстрировать свои качества на тренировках.

Но он крепкий парень, сразу после постановки диагноза проявил свой боевой дух и работает над своим возвращением на футбольное поле. Конечно, он получит нашу полную поддержку на пути к восстановлению».