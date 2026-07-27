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  4. «Нам невероятно жаль». В Боруссии прокомментировали травму Конопли
Германия
27 июля 2026, 17:54 |
298
0

«Нам невероятно жаль». В Боруссии прокомментировали травму Конопли

Рувен Шредер поддерживает украинского защитника

27 июля 2026, 17:54 |
298
0
«Нам невероятно жаль». В Боруссии прокомментировали травму Конопли
Getty Images/Global Images Ukraine
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Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Рувен Шредер прокомментировал травму украинского правого защитника Юхима Конопли:

«Нам всем невероятно жаль Юхима Коноплю. Он хорошо начал здесь как новичок, привнес много энергии в команду и уже смог продемонстрировать свои качества на тренировках.

Но он крепкий парень, сразу после постановки диагноза проявил свой боевой дух и работает над своим возвращением на футбольное поле. Конечно, он получит нашу полную поддержку на пути к восстановлению».

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Бундеслига Боруссия Менхенгладбах травма чемпионат Германии по футболу травма колена Ефим Конопля
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
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