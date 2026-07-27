Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Дэнни Уэлбек может покинуть Брайтон
Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Брайтона» Дэнни Уэлбеком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новый главный тренер команды Хаби Алонсо хочет усилить состав опытным нападающим и уже одобрил кандидатуру 35-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
В сезоне 2025/26 Дэнни Уэлбек провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Жераром Мартином.
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