Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего

Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Брайтона» Дэнни Уэлбеком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый главный тренер команды Хаби Алонсо хочет усилить состав опытным нападающим и уже одобрил кандидатуру 35-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В сезоне 2025/26 Дэнни Уэлбек провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Жераром Мартином.