Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Англия
27 июля 2026, 17:14 |
831
0

Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего

Дэнни Уэлбек может покинуть Брайтон

27 июля 2026, 17:14 |
831
0
Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Брайтона» Дэнни Уэлбеком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый главный тренер команды Хаби Алонсо хочет усилить состав опытным нападающим и уже одобрил кандидатуру 35-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В сезоне 2025/26 Дэнни Уэлбек провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Жераром Мартином.

По теме:
Интер предложил контракт бывшей звезде Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Никаких гарантий. ПСЖ нашел потенциальную замену для Сафонова
Дэнни Уэлбек Челси Брайтон Хаби Алонсо Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Футбол | 27 июля 2026, 17:19 1
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»

Дмитрий Бриф высказался об изменениях в лимите на легионеров

Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27 июля 2026, 03:37 13
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!

Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя

Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Бокс | 27.07.2026, 02:47
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Футбол | 27.07.2026, 09:56
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Футбол | 27.07.2026, 12:08
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем