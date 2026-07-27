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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 16:35 | Обновлено 27 июля 2026, 16:42
256
0

Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»

Бондарь рассказал о подготовке к сезону

27 июля 2026, 16:35 | Обновлено 27 июля 2026, 16:42
256
0
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь
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Основной защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о контрольном матче с «Бурсаспором» (0:0), а также завершению подготовки к новому сезону.

– Валерий, спарринг «Шахтера» с «Бурсаспором» очень отличался от всех предыдущих – безумная атмосфера, невероятный стадион. Поделись впечатлениями, каким был этот матч для команды и какие эмоции остались?
– Действительно, отличная атмосфера была, атмосфера, которая всегда есть на суперматчах в Турции, на поединках Лиги чемпионов. Наверное, Мистер уже хотел подготовить нас к такой безумной поддержке со стороны фанатов, когда мы будем выступать на выезде, поэтому понемногу нужно привыкать к этому. Мы все знаем, как болеют в Турции, поэтому собрать на игру 40 тысяч болельщиков, полный стадион – очень классно, ты получаешь кайф от этого.

– «Бурсаспор» – это команда, которая в прошлом сезоне вышла из Второй лиги в Первую. Как чувствовался уровень оппонента?
– Можно было убедиться, что у Бурсаспора хороший уровень, поэтому клуб, наверное, на правильном пути. Это также можно увидеть по их качественных футболистах и тому, как играет команда. Тренер действительно знает, что требует, а игроки пытаются реализовывать это на футбольном поле. Я считаю, мы немного больше заслуживали победу, впрочем, надеюсь, все голы и победы перенесем на чемпионат Украины и Лигу чемпионов.

– Уже можно подвести итоги проделанной на сборе работы. Какие выводы?
– Сбор прошел хорошо, мы подготовились, были неплохие спарринги. В первых официальных матчах нужно выходить на поле и подтверждать статус чемпиона.

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Шахтер Донецк Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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