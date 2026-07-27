«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о целях дончан в еврокубках в новом сезоне.

По словам турецкого специалиста, «горняки» готовы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы этого добиться, команде нужно войти в топ-24 команд основного раунда турнира.

«Попадание в топ-24 – это наша заветная мечта. У нас очень молодая команда. Крайне сложно формировать конкурентоспособный состав непосредственно во время соревновательного процесса. Сейчас мы находимся в разгаре предсезонной подготовки: за четыре дня мы сыграли три товарищеских матча», – сказал он.

Туран напомнил, что «Шахтер» не может играть на домашнем поле из-за войны, а это является решающим фактором в Лиге чемпионов. Однако команда будет делать всё возможное, чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке.