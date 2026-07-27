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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 15:21 | Обновлено 27 июля 2026, 15:32
931
4

«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов

Шахтер будет бороться за выход в плей-офф турнира

27 июля 2026, 15:21 | Обновлено 27 июля 2026, 15:32
931
4 Comments
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о целях дончан в еврокубках в новом сезоне.

По словам турецкого специалиста, «горняки» готовы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы этого добиться, команде нужно войти в топ-24 команд основного раунда турнира.

«Попадание в топ-24 – это наша заветная мечта. У нас очень молодая команда. Крайне сложно формировать конкурентоспособный состав непосредственно во время соревновательного процесса. Сейчас мы находимся в разгаре предсезонной подготовки: за четыре дня мы сыграли три товарищеских матча», – сказал он.

Туран напомнил, что «Шахтер» не может играть на домашнем поле из-за войны, а это является решающим фактором в Лиге чемпионов. Однако команда будет делать всё возможное, чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арда Туран Лига чемпионов
Андрей Плыгун Источник: Fanatik
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Комментарии 4
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Якщо до нашої майстерності ще додасться так звана "фортуна" тоді можемо виступити не гірше а то й краще минулорічних Карабаха чи Олімпіакоса а можливо навіть не гірше минулорічних Галатасарая чи Будьо Глімта. 
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0
Мрії. мрії, без мріїжити не можна.
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0
Ну а що інше він міг сказати? Стосовно цілей? Саме оптимальне і відносно навіть реальне. База так би мовити
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-1
Все буде добре у найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря
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-9
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