«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
Шахтер будет бороться за выход в плей-офф турнира
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о целях дончан в еврокубках в новом сезоне.
По словам турецкого специалиста, «горняки» готовы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы этого добиться, команде нужно войти в топ-24 команд основного раунда турнира.
«Попадание в топ-24 – это наша заветная мечта. У нас очень молодая команда. Крайне сложно формировать конкурентоспособный состав непосредственно во время соревновательного процесса. Сейчас мы находимся в разгаре предсезонной подготовки: за четыре дня мы сыграли три товарищеских матча», – сказал он.
Туран напомнил, что «Шахтер» не может играть на домашнем поле из-за войны, а это является решающим фактором в Лиге чемпионов. Однако команда будет делать всё возможное, чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке.
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