Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецкого журналиста Эрдема Ачикгёза, 20-летний футболист и его семья заинтересованы в переходе в «Галатасарай».

В то же время сообщается, что турецкий гранд рассматривает украинца как один из вариантов для усиления атаки. Если «Галатасарай» не сможет достичь договоренности с «Динамо» относительно трансфера Пономаренко, клуб переключится на других кандидатов.