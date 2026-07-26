Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Матвей готов к переезду в Стамбул
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации турецкого журналиста Эрдема Ачикгёза, 20-летний футболист и его семья заинтересованы в переходе в «Галатасарай».
В то же время сообщается, что турецкий гранд рассматривает украинца как один из вариантов для усиления атаки. Если «Галатасарай» не сможет достичь договоренности с «Динамо» относительно трансфера Пономаренко, клуб переключится на других кандидатов.
🚨 Matviy Ponomarenko ve ailesi Galatasaray'a gelmek istiyor. (Erdem Açıkgöz)— Nexus Sports (@nexustransfer) July 20, 2026
🔸 Galatasaray, Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayamazsa alternatif isimlere yönelecek. pic.twitter.com/nP8Yxv7GEj
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Вам не набридло писати нісенітницю?
Контракт погодили? Динамо і Галатасарай домовились???
Угода відбулась???
Ну дістали своїм клікбейтом непотребним.
Уже свідомо не заходжу у всі подібні публікації. Але ними просто за.с...р...на вся стрічка новин... "знамениті" клуби з п'ятих ліг, "зірки" українського футболу, які і даром нікому не потрібні, і бла... бла... бла...
Просто харить, чесне слово...
тобто йому 20 років і 6 місяців.
Авт0р пише шо 19.
Оце така х..ня, малята...
та і інше х..ня...