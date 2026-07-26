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  4. Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Турция
26 июля 2026, 22:22 | Обновлено 26 июля 2026, 23:12
4723
15

Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев

Матвей готов к переезду в Стамбул

26 июля 2026, 22:22 | Обновлено 26 июля 2026, 23:12
4723
15 Comments
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецкого журналиста Эрдема Ачикгёза, 20-летний футболист и его семья заинтересованы в переходе в «Галатасарай».

В то же время сообщается, что турецкий гранд рассматривает украинца как один из вариантов для усиления атаки. Если «Галатасарай» не сможет достичь договоренности с «Динамо» относительно трансфера Пономаренко, клуб переключится на других кандидатов.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Галатасарай
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 15
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Може продовжити… може не продовжити… може переіхати… а може ні…. може  Пономаренко а може Довбик разом з Циганковим….
Вам не набридло писати нісенітницю? 
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+11
зазвичай, Олійченко сватає усіх в Трабзонспор. Може він переплутав назву клубу
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+8
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Що обрали????
Контракт погодили? Динамо і Галатасарай домовились???
Угода відбулась???
Ну дістали своїм клікбейтом непотребним.
Уже свідомо не заходжу у всі подібні публікації. Але ними просто за.с...р...на вся стрічка новин... "знамениті" клуби з п'ятих ліг, "зірки" українського футболу, які і даром нікому не потрібні, і бла... бла... бла...
Просто харить, чесне слово...
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+7
Матвій народився 11.01.2006р.,
тобто йому 20 років і 6 місяців.
Авт0р пише шо 19.
Оце така х..ня, малята...
та  і  інше  х..ня...
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+5
очередная порция подливченки.. ммм няма
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+4
Мабуть Матвій комусь життя врятував на спорт.юа , що йому так намагаються "віддячити " )
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+1
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Ця "звязда" вже задовбала. Ожирів як кабан, буде другий довбик....
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+1
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і родина....калькулируют "2 пишем, 3 в уме", " бабосіки" підраховують...Нажаль дружини у него нема, а так би у Лондон міг би поїхати, або у Мадрид...
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-2
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