Пономаренко выбрал себе новый клуб после продления контракта с Динамо
В Турции заявили, что желание Матвея перейти в «Галатасарай» не исчезло
Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, несмотря на недавнее продление контракта футболиста с украинским клубом.
По информации турецкого журналиста Кагана Дурсуна, главный тренер стамбульской команды Окан Бурук лично заинтересован в подписании 20-летнего нападающего и настаивает на его переходе.
«И тренер Окан Бурук, и сам футболист очень хотят, чтобы этот трансфер состоялся. Продление контракта с «Динамо» не означает, что переход стал невозможным. Это был шаг, который позволил обезопасить срок действия соглашения на случай потенциального трансфера, в частности если он состоится на условиях аренды с необязательной опцией выкупа», – сказал журналист.
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