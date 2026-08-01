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  4. Пономаренко выбрал себе новый клуб после продления контракта с Динамо
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 07:02 |
2264
3

Пономаренко выбрал себе новый клуб после продления контракта с Динамо

В Турции заявили, что желание Матвея перейти в «Галатасарай» не исчезло

01 августа 2026, 07:02 |
2264
3 Comments
Пономаренко выбрал себе новый клуб после продления контракта с Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, несмотря на недавнее продление контракта футболиста с украинским клубом.

По информации турецкого журналиста Кагана Дурсуна, главный тренер стамбульской команды Окан Бурук лично заинтересован в подписании 20-летнего нападающего и настаивает на его переходе.

«И тренер Окан Бурук, и сам футболист очень хотят, чтобы этот трансфер состоялся. Продление контракта с «Динамо» не означает, что переход стал невозможным. Это был шаг, который позволил обезопасить срок действия соглашения на случай потенциального трансфера, в частности если он состоится на условиях аренды с необязательной опцией выкупа», – сказал журналист.

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Галатасарай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Шановні динамівці, через пару тижнів ви зосередитесь виключно на внутрішньому чемпіонаті, але це вам не допоможе потрапити до першої п'ятірки.
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0
Якщо за нього хоть 5 млн хтось дає, Суркісу потрібно не думати навіть 0,0001 мілісекунди
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0
Ахахах 😁
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-1
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