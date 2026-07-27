Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, согласно договоренности об аренде, «Буковина» в первом туре чемпионата УПЛ с ЛНЗ не сможет рассчитывать на принадлежащих черкасскому клубу Илью Путрю и Вячеслава Танковского.

Более того, Танковский сейчас травмирован, и его возвращение в строй ожидается в конце августа.

По имеющейся информации, также возобновляются после повреждений Виталий Дахновский и Богдан Бойчук. В лучшем случае, они смогут помочь буковинцам в поединке 3-го тура УПЛ с «Карпатами» 15 августа.

ЛНЗ черновицкая команда будет принимать 3 августа во Львове на стадионе «Украина». Это вызвано тем, что стадион «Буковина» пока не отвечает требованиям УПЛ.

Ранее экс-вратарь «Буковины» подписал контракт с клубом из Испании.