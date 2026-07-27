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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 13:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:16
669
0

Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ

Черновицкая команда 28 июля начинает подготовку к поединку с ЛНЗ

27 июля 2026, 13:53 | Обновлено 27 июля 2026, 14:16
669
0
Четыре игрока Буковины не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ
ФК Буковина. Виталий Дахновский
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Как стало известно Sport.ua, согласно договоренности об аренде, «Буковина» в первом туре чемпионата УПЛ с ЛНЗ не сможет рассчитывать на принадлежащих черкасскому клубу Илью Путрю и Вячеслава Танковского.

Более того, Танковский сейчас травмирован, и его возвращение в строй ожидается в конце августа.

По имеющейся информации, также возобновляются после повреждений Виталий Дахновский и Богдан Бойчук. В лучшем случае, они смогут помочь буковинцам в поединке 3-го тура УПЛ с «Карпатами» 15 августа.

ЛНЗ черновицкая команда будет принимать 3 августа во Львове на стадионе «Украина». Это вызвано тем, что стадион «Буковина» пока не отвечает требованиям УПЛ.

Ранее экс-вратарь «Буковины» подписал контракт с клубом из Испании.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Илья Путря Вячеслав Танковский Виталий Дахновский Богдан Бойчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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