Экс-вратарь Буковины подписал контракт с клубом из Испании

21-летний украинский голкипер Дмитрий Погорилый подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Теруэль», утверждает портал Transfermarkt.

В клуб из Испании Погорилый перебрался на правах свободного агента, статус которого получил две недели назад, расторгнув по взаимному соглашению сторон контракт с новичком УПЛ «Буковиной».

В минувшем сезоне Погорилый выступал за «Буковину-2». Провел 10 матчей во Второй лиге, пропустив в них 25 мячей.

Вратарь является уроженцем Днепра, а с 2021 по 2023 годы занимался в академии «Динамо», после чего ушел в «Кривбасс», а еще через год – в «Буковину».