Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Буковины подписал контракт с клубом из Испании
Испания
26 июля 2026, 11:13 |
244
0

Экс-вратарь Буковины подписал контракт с клубом из Испании

Дмитрий Погорилый будет выступать за низшелиговый «Теруэль»

26 июля 2026, 11:13 |
244
0
Экс-вратарь Буковины подписал контракт с клубом из Испании
bukfc.com. Дмитрий Погорилый
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21-летний украинский голкипер Дмитрий Погорилый подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Теруэль», утверждает портал Transfermarkt.

В клуб из Испании Погорилый перебрался на правах свободного агента, статус которого получил две недели назад, расторгнув по взаимному соглашению сторон контракт с новичком УПЛ «Буковиной».

В минувшем сезоне Погорилый выступал за «Буковину-2». Провел 10 матчей во Второй лиге, пропустив в них 25 мячей.

Вратарь является уроженцем Днепра, а с 2021 по 2023 годы занимался в академии «Динамо», после чего ушел в «Кривбасс», а еще через год – в «Буковину».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро купил опорника, которым интересовался Шахтер
«Решение – за Артемом». Довбик обсудил свое будущее с известным тренером
Трансфер на 35 млн. Фабрицио Романо сообщил важные новости о Довбике
Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Бокс | 26 июля 2026, 11:07 0
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом

Украинец остановил соперника во втором раунде

В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров
Футбол | 26 июля 2026, 11:22 14
В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров
В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров

Слово взял Владимир Загурский

Нокаут от Джошуа, победа Хижняка, гол Тутерова, ничейный спарринг Шахтера
Футбол | 26.07.2026, 11:23
Нокаут от Джошуа, победа Хижняка, гол Тутерова, ничейный спарринг Шахтера
Нокаут от Джошуа, победа Хижняка, гол Тутерова, ничейный спарринг Шахтера
Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер
Футбол | 25.07.2026, 14:21
Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер
Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Футбол | 25.07.2026, 18:24
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
25.07.2026, 07:59 20
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 10
Другие виды
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 47
Футбол
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 7
Бокс
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
24.07.2026, 21:26 2
Футбол
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем