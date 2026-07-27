Скандал с участием бывшей звезды сборной Италии Андреа Пирло, который был послом российского букмекера и претендовал на должность главного тренера «Скуадры Адзурры», обретает новые подробности.

Ранее стало известно, что технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини планирует подать в отставку в знак протеста против общественного резонанса вокруг Пирло. Именно он лоббировал назначение пророссийского специалиста на пост главы сборной, но тот накануне под давлением общественности сам отказался от назначения.

Из-за Пирло функционер сознательно игнорировал кандидатуры Роберто Манчини и Антонио Конте. Последний, по данным осведомлённых источников, теперь должен стать главным фаворитом в борьбе за пост тренера «Скуадры».

Сборная Италии в последние годы переживает настоящий кризис. Четырёхкратный чемпион мира уже третий раз подряд не может пройти отбор на чемпионат мира.