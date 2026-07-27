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Италия
27 июля 2026, 14:15 |
834
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Стало известно, кто возглавит сборную Италии после отказа Пирло

Конте — главный фаворит

27 июля 2026, 14:15 |
834
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Стало известно, кто возглавит сборную Италии после отказа Пирло
Getty Images/Global Images Ukraine. Конте и Пирло
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Скандал с участием бывшей звезды сборной Италии Андреа Пирло, который был послом российского букмекера и претендовал на должность главного тренера «Скуадры Адзурры», обретает новые подробности.

Ранее стало известно, что технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини планирует подать в отставку в знак протеста против общественного резонанса вокруг Пирло. Именно он лоббировал назначение пророссийского специалиста на пост главы сборной, но тот накануне под давлением общественности сам отказался от назначения.

Из-за Пирло функционер сознательно игнорировал кандидатуры Роберто Манчини и Антонио Конте. Последний, по данным осведомлённых источников, теперь должен стать главным фаворитом в борьбе за пост тренера «Скуадры».

Сборная Италии в последние годы переживает настоящий кризис. Четырёхкратный чемпион мира уже третий раз подряд не может пройти отбор на чемпионат мира.

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Андреа Пирло Антонио Конте сборная Италии по футболу назначение тренера Роберто Манчини
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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