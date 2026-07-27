Бывший игрок сборной Италии Паоло Мальдини может уйти в отставку с поста технического директора Федерации футбола Италии из-за скандала вокруг его друга Андреа Пирло.

Мальдини занимался поиском нового главного тренера сборной Италии и после отказа Пепа Гвардиолы возглавить «Скуадру Адзурру» сосредоточился на переговорах с Пирло. Кандидатура последнего вызвала возмущение среди местных политиков и болельщиков из-за его контракта с российской букмекерской конторой.

Соглашение, помимо прочего, включало в себя широкий спектр «услуг», направленных на легитимизацию страны 404 на международной арене и возвращение государства-террориста в мировой футбол. Кроме того, в Италии запрещена деятельность букмекеров.

Источники сообщают, что протесты против Пирло вызвали у Мальдини возмущение. Он считал, что на своей должности сможет оставаться независимым и принимать решения самостоятельно. Из-за кандидатуры своего бывшего одноклубника и партнера по сборной он даже игнорировал варианты с Роберто Манчини и Антонио Конте.