В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после поражения Жироны
Владиславу похвалили, а вот Александр пока не производит впечатления
Накануне «Жирона» провела очередной контрольный матч с «Алавесом» (0:1) в рамках подготовки к новому сезону.
В составе каталонцев в матче приняли участие два украинских нападающих – Александр Пищур и Владислав Ванат. Первый недавно присоединился к команде, а второй только что восстановился после травмы.
Журналист Girona Media Дэвид Каллелл Коломер дал оценку обоим игрокам. В случае с Ванатом он отметил хорошую форму украинца и напомнил, что тот пропустил полгода из-за травмы. А вот Пищуру, по мнению эксперта, ещё нужно время на адаптацию.
«Ему нужно время, чтобы адаптироваться к повседневной жизни клуба и решениям тренера. Однако пока что в трёх сыгранных матчах он не полностью убедил болельщиков «Жироны». Дебют в чемпионате уже не за горами, и команда не может позволить себе ещё одного промаха в атаке», – пояснил журналист.
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