Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после поражения Жироны
Испания
27 июля 2026, 13:32 | Обновлено 27 июля 2026, 13:50
2886
2

В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после поражения Жироны

Владиславу похвалили, а вот Александр пока не производит впечатления

27 июля 2026, 13:32 | Обновлено 27 июля 2026, 13:50
2886
2 Comments
В Испании вынесли вердикт Ванату и Пищуру после поражения Жироны
ФК Жирона. Александр Пищур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Накануне «Жирона» провела очередной контрольный матч с «Алавесом» (0:1) в рамках подготовки к новому сезону.

В составе каталонцев в матче приняли участие два украинских нападающих – Александр Пищур и Владислав Ванат. Первый недавно присоединился к команде, а второй только что восстановился после травмы.

Журналист Girona Media Дэвид Каллелл Коломер дал оценку обоим игрокам. В случае с Ванатом он отметил хорошую форму украинца и напомнил, что тот пропустил полгода из-за травмы. А вот Пищуру, по мнению эксперта, ещё нужно время на адаптацию.

«Ему нужно время, чтобы адаптироваться к повседневной жизни клуба и решениям тренера. Однако пока что в трёх сыгранных матчах он не полностью убедил болельщиков «Жироны». Дебют в чемпионате уже не за горами, и команда не может позволить себе ещё одного промаха в атаке», – пояснил журналист.

По теме:
Лишь бы не в Барселону. Атлетико готов продать Альвареса в ПСЖ
Товарищеские матчи, 26 июля. Шахтер сыграл на переполненной арене в Бурсе
Моуриньо лично сказал звезде Реала искать новую команду
Александр Пищур-младший Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Сегунда товарищеские матчи украинцы за границей
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Футбол | 27 июля 2026, 14:53 1
Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду
Куртуа просит большую уступку. Вратарь готов покинуть команду

Тибо может закончить со сборной Бельгии

Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Бокс | 27 июля 2026, 02:47 2
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение

Юрий будет тренировать Беринчика

Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Бокс | 27.07.2026, 10:12
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Футбол | 27.07.2026, 09:56
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У вас хоч хтось перевіряє ці статті перед публікацією?! Ну, яка до біса перемога Жирони, якщо Жирона програла товарняк Алавесу!
https://www.youtube.com/watch?v=ABDKPSvW-Sw&t=79s
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем