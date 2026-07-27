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Лига Европы
27 июля 2026, 12:08 | Обновлено 27 июля 2026, 12:09
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Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч

Единственным соперником, против которого киевляне совершили камбек, был клуб из Салоник

27 июля 2026, 12:08 | Обновлено 27 июля 2026, 12:09
101
0
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
ФК Динамо
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Киевское Динамо за последние 10 лет в 12-й раз в стадиях на вылет в еврокубках проиграло первый матч двухматчевого противостояния.

Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против греческого ПАОКа, в котором киевляне уступили со счетом 2:3.

В предыдущих 11 случаях за последнее десятилетие только один раз Динамо смогло перевернуть ход противостояния и пройти своего соперника.

Произошло это в Лиге конференций сезона 2023/24, в котором украинцы одолели клуб из Салоник! Правда, тогда это был не ПАОК, а Арис.

Смогут ли динамовцы совершить камбэк в поединке против другой команды этого греческого города?

Динамо в стадиях на вылет в еврокубках за последние 10 лет, в которых первый матч был проигран

  • 2026: ЛЕ, ПАОК – 2:3
  • 2025: ЛЕ, Маккаби Т-А – 1:3–1:0
  • 2025: ЛЧ, Пафос – 0:1–0:2
  • 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург – 0:2–1:1
  • 2023: ЛК, Бешикташ – 2:3–0:1
  • 2023: ЛК, Арис – 0:1–2:1 (победа в серии послематчевых пенальти)
  • 2022: ЛЧ, Бенфика – 0:2–0:3
  • 2021: ЛЕ, Вильярреал – 0:2–0:2
  • 2019: ЛЧ, Брюгге – 0:1–3:3
  • 2019: ЛЕ, Челси – 0:3–0:5
  • 2018: ЛЧ, Аякс – 1:3–0:0
  • 2016: ЛЧ, Манчестер Сити – 1:3–0:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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