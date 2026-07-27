Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч

Киевское Динамо за последние 10 лет в 12-й раз в стадиях на вылет в еврокубках проиграло первый матч двухматчевого противостояния.

Произошло это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против греческого ПАОКа, в котором киевляне уступили со счетом 2:3.

В предыдущих 11 случаях за последнее десятилетие только один раз Динамо смогло перевернуть ход противостояния и пройти своего соперника.

Произошло это в Лиге конференций сезона 2023/24, в котором украинцы одолели клуб из Салоник! Правда, тогда это был не ПАОК, а Арис.

Смогут ли динамовцы совершить камбэк в поединке против другой команды этого греческого города?

Динамо в стадиях на вылет в еврокубках за последние 10 лет, в которых первый матч был проигран