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  4. Заря в шестой раз за 20 последних сезонов УПЛ сыграет в матче-открытии
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 11:38 |
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Заря в шестой раз за 20 последних сезонов УПЛ сыграет в матче-открытии

Вспомним, с какими счетами закончились стартовые матчи УПЛ, начиная с сезона 2007/08

27 июля 2026, 11:38 |
172
0
Заря в шестой раз за 20 последних сезонов УПЛ сыграет в матче-открытии
ФК Заря
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Луганская Заря уже в шестой раз за последние 20 сезонов УПЛ сыграет в первом матче чемпионата.

31 июля соперником Зари в стартовой игре сезона 2026/27 станет Колос из Ковалевки.

Начиная с сезона 2007/08, ни один другой клуб не участвовал в стольких матчах-открытии чемпионата.

Стоит отметить, что Заря не проиграла ни в одном из этих пяти предыдущих поединков.

Стартовые матчи чемпионата Украины в последних 20 сезонах

  • 2026/27: Заря – Колос
  • 2025/26: Колос – Кривбасс – 2:1
  • 2024/25: Верес – Карпаты – 0:0
  • 2023/24: Оболонь – Колос – 0:0
  • 2022/23: Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
  • 2021/22: Львов – Мариуполь – 1:1
  • 2020/21: Олимпик – Динамо – 1:4
  • 2019/20: Ворскла – Заря – 0:1
  • 2018/19: Заря – Мариуполь – 2:1
  • 2017/18: Карпаты – Зирка – 1:1, Мариуполь – Верес – 0:0
  • 2016/17: Шахтер – Зирка – 4:1
  • 2015/16: Металлург З – Заря – 0:6
  • 2014/15: Металлург Д – Днепр – 0:2
  • 2013/14: Таврия – Заря – 0:2
  • 2012/13: Волынь – Карпаты – 1:1
  • 2011/12: Ворскла – Александрия – 0:1
  • 2010/11: Заря – Севастополь – 0:0
  • 2009/10: Ильичевец – Закарпатье – 1:0
  • 2008/09: Таврия – Днепр – 0:0
  • 2007/08: Металлург З – Карпаты – 1:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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