Заря в шестой раз за 20 последних сезонов УПЛ сыграет в матче-открытии

Луганская Заря уже в шестой раз за последние 20 сезонов УПЛ сыграет в первом матче чемпионата.

31 июля соперником Зари в стартовой игре сезона 2026/27 станет Колос из Ковалевки.

Начиная с сезона 2007/08, ни один другой клуб не участвовал в стольких матчах-открытии чемпионата.

Стоит отметить, что Заря не проиграла ни в одном из этих пяти предыдущих поединков.

Стартовые матчи чемпионата Украины в последних 20 сезонах