Украина. Премьер лига27 июля 2026, 11:38 |
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Заря в шестой раз за 20 последних сезонов УПЛ сыграет в матче-открытии
Вспомним, с какими счетами закончились стартовые матчи УПЛ, начиная с сезона 2007/08
27 июля 2026, 11:38 |
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Луганская Заря уже в шестой раз за последние 20 сезонов УПЛ сыграет в первом матче чемпионата.
31 июля соперником Зари в стартовой игре сезона 2026/27 станет Колос из Ковалевки.
Начиная с сезона 2007/08, ни один другой клуб не участвовал в стольких матчах-открытии чемпионата.
Стоит отметить, что Заря не проиграла ни в одном из этих пяти предыдущих поединков.
Стартовые матчи чемпионата Украины в последних 20 сезонах
- 2026/27: Заря – Колос
- 2025/26: Колос – Кривбасс – 2:1
- 2024/25: Верес – Карпаты – 0:0
- 2023/24: Оболонь – Колос – 0:0
- 2022/23: Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
- 2021/22: Львов – Мариуполь – 1:1
- 2020/21: Олимпик – Динамо – 1:4
- 2019/20: Ворскла – Заря – 0:1
- 2018/19: Заря – Мариуполь – 2:1
- 2017/18: Карпаты – Зирка – 1:1, Мариуполь – Верес – 0:0
- 2016/17: Шахтер – Зирка – 4:1
- 2015/16: Металлург З – Заря – 0:6
- 2014/15: Металлург Д – Днепр – 0:2
- 2013/14: Таврия – Заря – 0:2
- 2012/13: Волынь – Карпаты – 1:1
- 2011/12: Ворскла – Александрия – 0:1
- 2010/11: Заря – Севастополь – 0:0
- 2009/10: Ильичевец – Закарпатье – 1:0
- 2008/09: Таврия – Днепр – 0:0
- 2007/08: Металлург З – Карпаты – 1:0
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