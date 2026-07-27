Англия27 июля 2026, 16:25 | Обновлено 27 июля 2026, 16:43
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Hовый старт. Вингер Ливерпуля отказывается покидать команду
Кьеза хочет получить еще один шанс
27 июля 2026, 16:25 | Обновлено 27 июля 2026, 16:43
678
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Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза в минувшем сезоне не имел стабильную игровую практику, однако надеется, что при новом тренере Андони Ираоле получит свой шанс.
«Я бы хотел остаться в Ливерпуле. Старт сезона – это всегда свежий старт. Но, возможно, у меня слишком много этих новых стартов. Я попробую показать себя при новом тренере».
«Я счастлив в Ливерпуле, мне тут все нравится», – сказал Кьеза.
В прошлом сезоне итальянец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
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