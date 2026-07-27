«Стороны договорились». Инсайдер анонсировал переход звезды сборной Украины

Известный итальянский инсайдер Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Болонью».

«Рома» достигла предварительного соглашения с «Болоньей» по аренде Довбика. Для завершения соглашения не хватает окончательного одобрения от игрока, который уже провел переговоры с Доменико Тедеско и полностью проинформирован о проекте.

Нападающий не спешит с принятием решения, но с обеих сторон властвует оптимизм. Решение по аренде может стать идеальной возможностью для перезагрузки карьеры игрока в «Болонье», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала своего коллеги Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Довбик обсудил свое будущее с известным тренером.