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  4. «Стороны договорились». Инсайдер анонсировал переход звезды сборной Украины
Италия
27 июля 2026, 10:19 |
827
0

«Стороны договорились». Инсайдер анонсировал переход звезды сборной Украины

Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть Рим

27 июля 2026, 10:19 |
827
0
«Стороны договорились». Инсайдер анонсировал переход звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Известный итальянский инсайдер Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Болонью».

«Рома» достигла предварительного соглашения с «Болоньей» по аренде Довбика. Для завершения соглашения не хватает окончательного одобрения от игрока, который уже провел переговоры с Доменико Тедеско и полностью проинформирован о проекте.

Нападающий не спешит с принятием решения, но с обеих сторон властвует оптимизм. Решение по аренде может стать идеальной возможностью для перезагрузки карьеры игрока в «Болонье», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала своего коллеги Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Довбик обсудил свое будущее с известным тренером.

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чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Рома Рим трансферы Серии A Болонья Артем Довбик Маттео Моретто
Антон Романенко Источник: Firenzeviola.it
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