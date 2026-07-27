Королевский аппетит. Реал попытается провернуть трансфер игрока Интера

Мадридский «Реал» во главе с Жозе Моуринью продолжает работать над укреплением защиты.

«Сливочные» уже подписали фланговых защитников Марка Кукурелью и Дензела Дюмфриса, договорились о переходе центрбека Ибраима Конате, но на этом не собираются останавливаться.

Для полного укомплектования обороны «Реал» хочет подписать Алессандро Бастони из «Интера», контракт которого рассчитан до 2028 года.

Мадридцы считают Алессандро идеальным кандидатом для усиления защиты, поэтому Бастони входит в число главных трансферных целей клуба.

Королевский клуб проявлял интерес к итальянцу еще раньше, но почему-то сменил акценты на рынке. После сорванного трансфера Нико Шлоттербека из «Боруссии» Дортмунд «Реал» упомянул о кандидатуре Бастони.

Впрочем, в процессе переговоров могут возникнуть сложности. Агент защитника уже заявлял, что Алессандро останется в Италии, и это не самый лучший сигнал для «сливочных».