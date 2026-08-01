Известный эксперт спрогнозировал тройку призеров будущего сезона в УПЛ

Вчера, 31 июля, матчем «Заря» – «Колос» в Украине стартовал новый сезон в УПЛ. Известный тренер и футбольный эксперт Александр Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua дал расклад по всем командам, в частности, спрогнозировав призовую тройку.

– «Шахтер» особо не изменился, а это говорит о стабильности, – сказал Бабич. – Уверен, что в это межсезонье коллектив еще больше сыгрался под руководством Арды Турана. И, так как свои еврокубковые матчи донетчане начнут осенью, то они сейчас могут полностью сконцентрироваться на чемпионате. Для меня это пока главный претендент на золотые медали.

Не считая Гуцуляка, «Полесье» не потеряло основных футболистов. К тому же команда неплохо усилились. Меня приятно удивляет их рисунок игры, нацеленность на ворота соперника. Считаю, что подопечные Руслана Ротаня будут продолжать прогрессировать, поэтому предположу, что это будет главный фаворит в соперничестве за второе место в УПЛ.

ФК Харьков подписал качественных легионеров. Плюс, клуб усилился авторитетным специалистом в лице Николая Павлова, который знает все тонкости нашего футбола. Учитывая амбициозные планы руководства клуба, спрогнозирую высокое место для команды. Думаю, на бронзовые медали им можно замахнуться.