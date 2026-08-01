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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 11:53 | Обновлено 01 августа 2026, 12:50
2289
12

Известный эксперт спрогнозировал тройку призеров будущего сезона в УПЛ

Александр Бабич не видит на пьедестале киевское «Динамо» и черкасский ЛНЗ

01 августа 2026, 11:53 | Обновлено 01 августа 2026, 12:50
2289
12 Comments
Известный эксперт спрогнозировал тройку призеров будущего сезона в УПЛ
Шахтер
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Вчера, 31 июля, матчем «Заря» – «Колос» в Украине стартовал новый сезон в УПЛ. Известный тренер и футбольный эксперт Александр Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua дал расклад по всем командам, в частности, спрогнозировав призовую тройку.

– «Шахтер» особо не изменился, а это говорит о стабильности, – сказал Бабич. – Уверен, что в это межсезонье коллектив еще больше сыгрался под руководством Арды Турана. И, так как свои еврокубковые матчи донетчане начнут осенью, то они сейчас могут полностью сконцентрироваться на чемпионате. Для меня это пока главный претендент на золотые медали.

Не считая Гуцуляка, «Полесье» не потеряло основных футболистов. К тому же команда неплохо усилились. Меня приятно удивляет их рисунок игры, нацеленность на ворота соперника. Считаю, что подопечные Руслана Ротаня будут продолжать прогрессировать, поэтому предположу, что это будет главный фаворит в соперничестве за второе место в УПЛ.

ФК Харьков подписал качественных легионеров. Плюс, клуб усилился авторитетным специалистом в лице Николая Павлова, который знает все тонкости нашего футбола. Учитывая амбициозные планы руководства клуба, спрогнозирую высокое место для команды. Думаю, на бронзовые медали им можно замахнуться.

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Александр Бабич Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир Харьков ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 12
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Відомий експерт ?
Серйозно ?))))
в УПЛ просрав все що можна
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+2
Не врятує це Динамо жодна зміна тренера, треба разом з тренером змінити пів команди як мінімум, має зійтись все докупи як в середині 90-х з приходом Лобановського і появи цілої плеяди талановитих футболістів. Команда з року в рік деградує і проблема системна, не тільки в людях, що грають чи очолюють клуб, з колись дуже грізним ім'ям. Якщо почати зміни зараз, то результат можливий років за 10. Але ніяких змін... 
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+2
Экспэрд такой же, как был тренер. Никудышный.
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+2
согласен с прогнозом.
разве что Суркис случайно назначит хорошего тренера, как было с Шовковским, и Динамо резко прибавит.
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+2
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Нічого не поняв. Где Дінама, где? що за прогноз такий? 
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+1
Мда, дырявые могут замахнутся только на свое любимое 4 место)
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+1
Харьков с бронзой 
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0
Як взагалі можна дивитися такий аматорський футбол. Хто зовсім помолодше й в кого нема що робити.
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0
Так и будет 
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0
Кстати! Прекрасно помню, как этот же Бабич перед игрой Динамо с Карпатами (где Моте не засчитали чистый гол и несправедливо с поля выгнали) здесь же, в спорт уа утверждал, что Динамо будет в тройке призеров и даже еще не не потеряло шансы на чемпионство...
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0
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