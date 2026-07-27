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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 08:34 | Обновлено 27 июля 2026, 08:49
244
0

ФОТО. Кривбасс презентовал форму, почтив жертв войны в Украине

Клуб УПЛ напомнил о преступлениях россии

27 июля 2026, 08:34 | Обновлено 27 июля 2026, 08:49
244
0
ФОТО. Кривбасс презентовал форму, почтив жертв войны в Украине
ФК Кривбасс
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Криворожский «Кривбасс» совместно с партнером Skidan разработал три комплекта игровой формы на сезон 2026/27.

Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных цветах – красном и белом.

Третий комплект формы стал частью дани памяти жертвам российского террора в Украине. «Кривбасс» выбрал цвет хаки как символ благодарности военным, которые защищают нашу страну от врага.

На всех трех комплектах присутствуют нашивки с позывными фанатов «Кривбасса», погибших, защищая Украину.

Особое внимание на себя обращают 9 сердец на форме – это мемориал девяти детям, погибшим 4 апреля 2025 года в результате обстрела Кривого Рога.

ФОТО. Кривбасс презентовал форму, почтив жертв войны в Украине

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото игровая форма российско-украинская война
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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