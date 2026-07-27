Криворожский «Кривбасс» совместно с партнером Skidan разработал три комплекта игровой формы на сезон 2026/27.

Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных цветах – красном и белом.

Третий комплект формы стал частью дани памяти жертвам российского террора в Украине. «Кривбасс» выбрал цвет хаки как символ благодарности военным, которые защищают нашу страну от врага.

На всех трех комплектах присутствуют нашивки с позывными фанатов «Кривбасса», погибших, защищая Украину.

Особое внимание на себя обращают 9 сердец на форме – это мемориал девяти детям, погибшим 4 апреля 2025 года в результате обстрела Кривого Рога.

ФОТО. Кривбасс презентовал форму, почтив жертв войны в Украине