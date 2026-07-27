ФОТО. Жена Кариуса поразила фигурой в откровенном бикини
Дилетта Леотта показала, как отдыхает после чемпионата мира
Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась с подписчиками новой серией фотографий с летнего отдыха.
34-летняя звезда DAZN опубликовала в Instagram подборку под названием «Июльский фотоотчет». На одном из кадров Леотта позирует возле бассейна в полосатом бикини, демонстрируя свою фигуру.
В публикацию также вошли фотографии с тренировки у воды, принятия ледяной ванны и отдыха на солнце. Кроме того, телеведущая показала несколько эффектных образов и кадр, на котором наслаждается пиццей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Незадолго до отпуска Леотта работала на чемпионате мира 2026 года. Итальянка освещала турнир для DAZN, а финальный матч между Испанией и Аргентиной провела в Нью-Йорке вместе с Антонио Конте.
Подписчики телеведущей высоко оценили фотографии и оставили множество комплиментов. За страницей Леотты в Instagram следят более 9,4 миллиона пользователей.
Дилетта замужем за бывшим голкипером «Ливерпуля» и сборной Германии Лорисом Кариусом, который сейчас выступает за «Шальке».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ореч отказался переходить в столичный клуб
Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне в Лиге чемпионов