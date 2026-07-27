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27 июля 2026, 02:04 | Обновлено 27 июля 2026, 02:10
249
0

ФОТО. Жена Кариуса поразила фигурой в откровенном бикини

Дилетта Леотта показала, как отдыхает после чемпионата мира

27 июля 2026, 02:04 | Обновлено 27 июля 2026, 02:10
249
0
ФОТО. Жена Кариуса поразила фигурой в откровенном бикини
Instagram. Дилетта Леотта
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Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась с подписчиками новой серией фотографий с летнего отдыха.

34-летняя звезда DAZN опубликовала в Instagram подборку под названием «Июльский фотоотчет». На одном из кадров Леотта позирует возле бассейна в полосатом бикини, демонстрируя свою фигуру.

В публикацию также вошли фотографии с тренировки у воды, принятия ледяной ванны и отдыха на солнце. Кроме того, телеведущая показала несколько эффектных образов и кадр, на котором наслаждается пиццей.

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Незадолго до отпуска Леотта работала на чемпионате мира 2026 года. Итальянка освещала турнир для DAZN, а финальный матч между Испанией и Аргентиной провела в Нью-Йорке вместе с Антонио Конте.

Подписчики телеведущей высоко оценили фотографии и оставили множество комплиментов. За страницей Леотты в Instagram следят более 9,4 миллиона пользователей.

Дилетта замужем за бывшим голкипером «Ливерпуля» и сборной Германии Лорисом Кариусом, который сейчас выступает за «Шальке».

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фото Дилетта Леотта девушки Лорис Кариус
Максим Лапченко Источник: The Sun
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