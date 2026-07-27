Рух и Шахтер вошли в мировой рейтинг по одному интересному показателю
Средний возраст новичков львовян и дончан – один из самых низких в мире
Целых два украинских клуба вошли в последний рейтинг CIES Football Observatory.
Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» оказались среди клубов с самым низким средним возрастом подписанных новичков. У «горняков» средний возраст новых игроков составляет 22,06 года, у «Руха» – 21,74. Первое место в рейтинге занял «РБ Лейпциг», который подписывает футболистов со средним возрастом 21,24 года. При расчете не учитывались игроки клубных академий.
По итогам прошлого сезона «Шахтер» занял первое место в УПЛ, «Рух» финишировал на 14-й строчке и вылетел в Первую лигу.
Youngest age at recruitment for non-academy graduates, 5⃣0⃣ top divisions 🌏— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 25, 2026
🥇 #RBLeipzig 🇩🇪 21.24 ys
🥈 #ChelseaFC 🏴 21.42 ys
🥉 #SJKSeinajoki 🇫🇮 & #ZalaegerszegiTE 🇭🇺 21.73 ys
More 👉 https://t.co/ZLOZATvca2#RukhLviv 🇺🇦 #RCStrasbourg 🇫🇷 #PSG 🇫🇷 #Westerlo 🇧🇪 #CercleBrugge 🇧🇪… pic.twitter.com/I4MWwFJThM
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