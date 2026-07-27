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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 00:34 | Обновлено 27 июля 2026, 00:35
156
0

Рух и Шахтер вошли в мировой рейтинг по одному интересному показателю

Средний возраст новичков львовян и дончан – один из самых низких в мире

27 июля 2026, 00:34 | Обновлено 27 июля 2026, 00:35
156
0
Рух и Шахтер вошли в мировой рейтинг по одному интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк
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Целых два украинских клуба вошли в последний рейтинг CIES Football Observatory.

Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» оказались среди клубов с самым низким средним возрастом подписанных новичков. У «горняков» средний возраст новых игроков составляет 22,06 года, у «Руха» – 21,74. Первое место в рейтинге занял «РБ Лейпциг», который подписывает футболистов со средним возрастом 21,24 года. При расчете не учитывались игроки клубных академий.

По итогам прошлого сезона «Шахтер» занял первое место в УПЛ, «Рух» финишировал на 14-й строчке и вылетел в Первую лигу.

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Рух Львов Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: CIES
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