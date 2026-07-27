«Быстрее, чем могли ожидать». Ассистент Турана похвалил новичков Шахтера

Керем Яваш, помощник главного тренера «Шахтера» Арды Турана, поделился впечатлениями от летнего сбора команды, а также о новичках «горняков».

– Сегодня мы уже можем подвести итоги проделанной работы на сборах. Каким в целом был этот месяц для команды? Насколько вы довольны тем, как команда работала на сборах?

– Действительно, предсезонные сборы оказались насыщенными. Мы провели почти месяц в Словении. Первые две недели мы работали с акцентом именно на физическую подготовку.

Вместе с тем также пытались внедрять некоторые тактические нюансы, повторять и отрабатывать автоматизм в наших действиях, стараясь привлекать молодых игроков, которые присоединились к нам в это летнее межсезонье.

Последние полторы недели мы посвятили большей отработке наших уже существующих процессов. И я действительно доволен тем, как мы провели этот период межсезонных сборов, они прошли очень продуктивно.

В конце мы также успели сыграть несколько товарищеских матчей, сегодняшний матч ознаменует завершение этих сборов. Я убежден, что все наши наработки, все усилия, которые ребята приложили за указанный период, мы сегодня сможем увидеть на поле.

– С самого начала сборов к «Шахтеру» присоединилось немало новичков – Караваев, Мендоса, Бруниньо, Райан. Насколько вы довольны тем, как они вошли в тренировочный процесс? Чем они уже сейчас готовы помогать команде? Насколько они уже понимают философию «Шахтера» под руководством тренерского штаба Арды Турана?

– Если честно, на самом деле их процесс адаптации прошел еще быстрее, чем мы могли ожидать даже по самым оптимистичным оценкам.

Особенно приятными были впечатления в отношении двух молодых бразильских игроков. Всегда непросто приезжать с другого континента, в совершенно иную игровую стилистику. Однако они в определенной степени продемонстрировали поистине чудеса адаптации.

Что касается Караваева. Это чрезвычайно опытный игрок, который провел множество лет в УПЛ и просто демонстрировал свой класс теперь также, уже интегрируясь в новую систему.

Мендоса тоже провел феноменальный прошлый сезон, и с игроками такого калибра действительно было не так уж и сложно работать с точки зрения их интеграции в новую общекомандную модель.

У меня действительно есть твердое убеждение, что они смогут быть чрезвычайно полезными в контексте уже текущего сезона, который вот-вот начнется.