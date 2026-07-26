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  4. БАРТУЛОВИЧ: «Сыграли много матчей, и только одна победа»
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 22:38 |
293
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БАРТУЛОВИЧ: «Сыграли много матчей, и только одна победа»

Главный тренер «Харькова» считает, что команда приобрела необходимый опыт

26 июля 2026, 22:38 |
293
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БАРТУЛОВИЧ: «Сыграли много матчей, и только одна победа»
Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович доволен австрийскими сборами.

«Удалось многое. Те игроки, которые присоединились к нам, уже притерлись. Что касается физического состояния команды, то, что мы хотели сделать, мы сделали», – заявил наставник «Харькова».

«Конечно, сыграли много матчей, и только одна победа. Но считаю, что у нас были очень качественные соперники. Это очень большой опыт для нашей команды. У нас много молодых футболистов, они набираются опыта в таких матчах», – добавил Бартулович.

Харьковчане проведут первый официальный матч 1 августа, соперник – «Верес».

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Младен Бартулович Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Харьков
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