БАРТУЛОВИЧ: «Сыграли много матчей, и только одна победа»

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович доволен австрийскими сборами.

«Удалось многое. Те игроки, которые присоединились к нам, уже притерлись. Что касается физического состояния команды, то, что мы хотели сделать, мы сделали», – заявил наставник «Харькова».

«Конечно, сыграли много матчей, и только одна победа. Но считаю, что у нас были очень качественные соперники. Это очень большой опыт для нашей команды. У нас много молодых футболистов, они набираются опыта в таких матчах», – добавил Бартулович.

Харьковчане проведут первый официальный матч 1 августа, соперник – «Верес».