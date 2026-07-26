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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 22:59 | Обновлено 26 июля 2026, 23:00
405
0

«Это переломный момент». Караваев поведал о первых сборах в Шахтере Турана

Александр ставит перед собой новые цели в донецком клубе

26 июля 2026, 22:59 | Обновлено 26 июля 2026, 23:00
405
0
«Это переломный момент». Караваев поведал о первых сборах в Шахтере Турана
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Защитник «Шахтера» Александр Караваев рассказал о подготовке к новому сезону под руководством главного тренера «горняков» Арды Турана.

– Во-первых, конечно, это переломный момент: 7 лет ты провёл в одном клубе, сейчас перешёл в другой, приходится постоянно всё перестраивать с нуля, осваивать новую информацию, ведь всё новое. Поэтому это интересный этап в том плане, что это новый виток в твоей карьере.

Но эмоции только положительные, потому что очень высокий уровень как подготовки, так и футбола в целом. Плюс даже такие спарринги. Ты понимаешь, что перед тобой стоят самые грандиозные задачи – это и победа в чемпионате, и как можно лучше выступить в Кубке, в Лиге чемпионов, где я давно не играл. Поэтому это новый вызов, новые эмоции и только самые грандиозные цели. Всё впереди, я считаю.

Ты чувствуешь себя вдохновлённым?

– Как говорится… Я не люблю слово «вторая молодость», но, наоборот, это придаёт тебе больше позитива, потому что я люблю в своей жизни, особенно в футбольной, постоянно ставить каждый год новые цели.

Сейчас эти цели – ещё больше, потому что это новый вызов, новый этап, и, конечно, хочется показать себя как можно лучше. Поэтому я настроен и мотивирован больше, чем на 100 процентов.

Караваев присоединился к «Шахтеру» в июне из киевского «Динамо». Игрок выступал в составе «бело-синих» с 2019 года.

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Шахтер Донецк Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Александр Караваев
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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