Шахтер завершил летние сборы без единого поражения

В воскресенье, 26 июля, донецкий «Шахтер» провел последний контрольный матч в рамках летних учебно-тренировочных сборов.

В непростом матче команда Арды Турана сыграла вничью с турецким «Бурсаспором» – 0:0. Ранее «горняки» встретились с «Славеном Белупо» (2:2), «Аль-Улой» (0:0), «Рудешем» (5:0) и «Горицей» (2:0). Таким образом, «Шахтер» в ходе предсезонной подготовки не потерпел ни одного поражения.

Новый сезон в УПЛ дончане начнут матчем против «Кудровки» 3 августа.