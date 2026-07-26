Украина. Премьер лига26 июля 2026, 22:50 |
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Шахтер завершил летние сборы без единого поражения
В последнем матче дончане сыграли вничью с «Бурсаспором»
26 июля 2026, 22:50 |
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В воскресенье, 26 июля, донецкий «Шахтер» провел последний контрольный матч в рамках летних учебно-тренировочных сборов.
В непростом матче команда Арды Турана сыграла вничью с турецким «Бурсаспором» – 0:0. Ранее «горняки» встретились с «Славеном Белупо» (2:2), «Аль-Улой» (0:0), «Рудешем» (5:0) и «Горицей» (2:0). Таким образом, «Шахтер» в ходе предсезонной подготовки не потерпел ни одного поражения.
Новый сезон в УПЛ дончане начнут матчем против «Кудровки» 3 августа.
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