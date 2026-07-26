Шелаев оценил подготовку Колоса к новому сезону
Олег доволен игрой футболистов на сборах
Олег Шелаев, помощник главного тренера «Колоса» Руслана Костишина, рассказал о подготовке команды из Ковалев к новому сезону.
– Если в целом оценить ту работу, которую планировалось выполнить на сборах, и не учитывать травмированных, как вы в целом оцените подготовку команды на сборах по 10-балльной шкале?
– Наверное, 8. Я считаю, что с погодой нам повезло – не было так жарко. Все были в строю, никто не выпадал больше, чем на пару дней. По играм – тоже все сыграли то, что планировали. Все было хорошо – поэтому твердая восьмерка.
– В футболе есть такое мнение, поговорка, не знаю, как она правильно называется: когда не проигрываешь вообще на сборах, побеждаешь – то потом это не очень хорошо для сезона, для официальных матчей. Насколько тренерский штаб «Колоса» суеверен в этом плане? Ведь мы почти все игры выиграли, только одна ничья.
– Это мы увидим по ходу сезона. Да, такое есть, и все на этом настаивают. Но в то же время мы хотим побеждать на сборах, не хотим проигрывать – и так каждая команда. Но иногда ты оставляешь для себя такой запас: мы не выиграли – выиграем дальше.
Такое бывает, да. Или ты закаляешь свой характер, привыкаешь играть, побеждать, не пропускать первыми гол, по крайней мере, – и это тоже другая сторона этой медали. То есть, посмотрим, как это сработает. Хотим, чтобы и в дальнейшем наш победный путь сохранился и в официальных матчах.
Новый сезон УПЛ стартует для «Колоса» 31 июля. Первый матч команда Костышина сыграет против «Зари».
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