Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Пономаренко интересовал «Аякс» и «Порту»
Турецкий журналист Эроль Эвджен рассказал об интересе европейских клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко. По его словам, наиболее выгодные финансовые предложения поступили от «Порту» и «Аякса».
«По Пономаренко поступали предложения от «Порту» и «Аякса», которые оценивали трансфер примерно в 20 миллионов евро. «Галатасарай» не был готов предложить более 15 миллионов. К тому же турецкий клуб настаивал на аренде с правом последующего выкупа, а не на полноценном переходе», – сообщил Евджен.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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