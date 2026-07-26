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  4. Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 20:22 |
1455
5

Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро

Пономаренко интересовал «Аякс» и «Порту»

26 июля 2026, 20:22 |
1455
5 Comments
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий журналист Эроль Эвджен рассказал об интересе европейских клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко. По его словам, наиболее выгодные финансовые предложения поступили от «Порту» и «Аякса».

«По Пономаренко поступали предложения от «Порту» и «Аякса», которые оценивали трансфер примерно в 20 миллионов евро. «Галатасарай» не был готов предложить более 15 миллионов. К тому же турецкий клуб настаивал на аренде с правом последующего выкупа, а не на полноценном переходе», – сообщил Евджен.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Порту Аякс
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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Комментарии 5
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Олійник 
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+3
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і знову я вгадав чия новина.... олійченко... с.к. КЛОУН!
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0
А Эджен знает шо его подрпрягают  на спирте ?
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0
Треба продавати, бо закінче як супряга... 
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-1
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