Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро

Турецкий журналист Эроль Эвджен рассказал об интересе европейских клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко. По его словам, наиболее выгодные финансовые предложения поступили от «Порту» и «Аякса».

«По Пономаренко поступали предложения от «Порту» и «Аякса», которые оценивали трансфер примерно в 20 миллионов евро. «Галатасарай» не был готов предложить более 15 миллионов. К тому же турецкий клуб настаивал на аренде с правом последующего выкупа, а не на полноценном переходе», – сообщил Евджен.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.