ВИДЕО. Вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026 года

Во втором дивизионе чемпионата Венесуэлы произошел эпизод, который уже претендует на звание одного из самых нелепых автоголов 2026 года.

Курьез случился в матче 19-го тура, в котором клуб Реал Фронтера на своем поле уступил клубу Уренья со счетом 1:5.

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На 30-й минуте голкипер хозяев Серхио Авельянеда получил мяч в собственной штрафной и попытался начать атаку. Однако вместо выноса вперед вратарь совершил неудачное движение, и мяч оказался в сетке ворот.

Автогол был записан на Авельянеду, и счет стал 2:0 в пользу клуба Уренья. В дальнейшем гости довели счет до разгромного, победив со счетом 5:1.

Видео необычного эпизода моментально разлетелось по социальным сетям, и этот момент стал одним из самых курьезных голов 2026 года.

ВИДЕО. В Венесуэле вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026