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26 июля 2026, 22:23 | Обновлено 26 июля 2026, 22:36
1073
0

ВИДЕО. Вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026 года

Невероятный эпизод произошел в Венесуэле в матче команд Реал Фронтера и Уренья

26 июля 2026, 22:23 | Обновлено 26 июля 2026, 22:36
1073
0
ВИДЕО. Вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026 года
Real Frontera
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Во втором дивизионе чемпионата Венесуэлы произошел эпизод, который уже претендует на звание одного из самых нелепых автоголов 2026 года.

Курьез случился в матче 19-го тура, в котором клуб Реал Фронтера на своем поле уступил клубу Уренья со счетом 1:5.

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На 30-й минуте голкипер хозяев Серхио Авельянеда получил мяч в собственной штрафной и попытался начать атаку. Однако вместо выноса вперед вратарь совершил неудачное движение, и мяч оказался в сетке ворот.

Автогол был записан на Авельянеду, и счет стал 2:0 в пользу клуба Уренья. В дальнейшем гости довели счет до разгромного, победив со счетом 5:1.

Видео необычного эпизода моментально разлетелось по социальным сетям, и этот момент стал одним из самых курьезных голов 2026 года.

ВИДЕО. В Венесуэле вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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