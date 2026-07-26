Италия26 июля 2026, 20:32 |
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Полузащитник Милана продолжит карьеру в Катаре
Исмаэль Беннасер будет играть за клуб «Аль-Гарафа»
26 июля 2026, 20:32 |
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Опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер отправился в Катар для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с новым клубом «Аль-Гарафа».
Контракт с «Миланом» расторгнут, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
28-летний воспитанник «Арсенала» провел на «Сан-Сиро» пять с половиной сезонов, а далее менял команды на правах аренды.
Этим летом «Милан» продал Алекса Хименеса в «Борнмут», Альваро Морату в «Комо», Лоренцо Коломбо в «Дженоа» и Томмазо Побегу в «Болонью».
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