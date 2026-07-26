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Италия
26 июля 2026, 20:32 |
218
0

Полузащитник Милана продолжит карьеру в Катаре

Исмаэль Беннасер будет играть за клуб «Аль-Гарафа»

26 июля 2026, 20:32 |
218
0
Полузащитник Милана продолжит карьеру в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер
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Опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер отправился в Катар для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с новым клубом «Аль-Гарафа».

Контракт с «Миланом» расторгнут, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний воспитанник «Арсенала» провел на «Сан-Сиро» пять с половиной сезонов, а далее менял команды на правах аренды.

Этим летом «Милан» продал Алекса Хименеса в «Борнмут», Альваро Морату в «Комо», Лоренцо Коломбо в «Дженоа» и Томмазо Побегу в «Болонью».

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Исмаэль Беннасер Милан Аль-Гарафа Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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