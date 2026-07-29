Будущее Романа Яремчука приняло неожиданный поворот

Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» может принять новый оборот.

Как сообщает источник, бразильский «Васко да Гама» заинтересовался форвардом греческого клуба Мехди Тареми. Возможный трансфер иранца может повлиять на ситуацию с украинцем, ведь это позволит «Олимпиакосу» освободить место для легионера из-за пределов Европейского Союза.

Ранее именно уход Яремчука считался наиболее вероятным сценарием, однако трансфер Тареми может изменить расклад сил и оставить украинского нападающего в команде.

34-летний Тареми имеет контракт с «Олимпиакосом» еще на один сезон, а вторую половину прошлого сезона украинец провел в «Лионе».