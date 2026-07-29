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  4. Будущее Романа Яремчука приняло неожиданный поворот
Греция
29 июля 2026, 23:28 |
772
0

Будущее Романа Яремчука приняло неожиданный поворот

Футболист может остаться в Греции

29 июля 2026, 23:28 |
772
0
Будущее Романа Яремчука приняло неожиданный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» может принять новый оборот.

Как сообщает источник, бразильский «Васко да Гама» заинтересовался форвардом греческого клуба Мехди Тареми. Возможный трансфер иранца может повлиять на ситуацию с украинцем, ведь это позволит «Олимпиакосу» освободить место для легионера из-за пределов Европейского Союза.

Ранее именно уход Яремчука считался наиболее вероятным сценарием, однако трансфер Тареми может изменить расклад сил и оставить украинского нападающего в команде.

34-летний Тареми имеет контракт с «Олимпиакосом» еще на один сезон, а вторую половину прошлого сезона украинец провел в «Лионе».

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Роман Яремчук Мехди Тареми Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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