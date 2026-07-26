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Лига Европы
26 июля 2026, 19:59 | Обновлено 26 июля 2026, 20:03
438
0

Вингер из Англии. ПАОК получил усиление перед матчем с Динамо

Шола Шортайр вернулся к тренировкам с командой

26 июля 2026, 19:59 | Обновлено 26 июля 2026, 20:03
438
0
Вингер из Англии. ПАОК получил усиление перед матчем с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Шола Шортайр
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22-летний вингер из Англии Шола Шортайр вернулся к тренировочному процессу греческого ПАОКа.

Футболист находился в лазарете клуба – восстанавливался от травмы колена, которую получил еще в мае.

В начале прошлого сезона Шола отправился в аренду в нидерландский клуб «Зволле». За это время вингер провел 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Шортайр пропустил первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Динамо» в Люблине (3:2), но может выйти во второй встрече.

Ответный матч пройдет 30 июля на «Toumba Stadium» в городе Салоники. Главным судьей станет поляк Дамиан Сильвестжак, начало игры – в 20:45.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Андрей Витренко Источник: ФК ПАОК
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