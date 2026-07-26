Вингер из Англии. ПАОК получил усиление перед матчем с Динамо
Шола Шортайр вернулся к тренировкам с командой
22-летний вингер из Англии Шола Шортайр вернулся к тренировочному процессу греческого ПАОКа.
Футболист находился в лазарете клуба – восстанавливался от травмы колена, которую получил еще в мае.
В начале прошлого сезона Шола отправился в аренду в нидерландский клуб «Зволле». За это время вингер провел 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Шортайр пропустил первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Динамо» в Люблине (3:2), но может выйти во второй встрече.
Ответный матч пройдет 30 июля на «Toumba Stadium» в городе Салоники. Главным судьей станет поляк Дамиан Сильвестжак, начало игры – в 20:45.
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