Вингер из Англии. ПАОК получил усиление перед матчем с Динамо

22-летний вингер из Англии Шола Шортайр вернулся к тренировочному процессу греческого ПАОКа.

Футболист находился в лазарете клуба – восстанавливался от травмы колена, которую получил еще в мае.

В начале прошлого сезона Шола отправился в аренду в нидерландский клуб «Зволле». За это время вингер провел 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Шортайр пропустил первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Динамо» в Люблине (3:2), но может выйти во второй встрече.

Ответный матч пройдет 30 июля на «Toumba Stadium» в городе Салоники. Главным судьей станет поляк Дамиан Сильвестжак, начало игры – в 20:45.