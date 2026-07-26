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  4. ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче
Франция
26 июля 2026, 18:10 |
863
0

ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче

Матильда Демонке получила сотрясение мозга

26 июля 2026, 18:10 |
863
0
ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче
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Женщина-арбитр получила травму и была вынуждена покинуть поле после того, как её сбили с ног во время товарищеского матча между французским клубом «Мец» и нидерландской «Фортуной Ситтард».

Сообщается, что Матильда Демонке получила сотрясение мозга, когда она пыталась разнять потасовку между игроками. Потасовка началась на 40-й минуте, а на судью никто не обращал внимания.

Демонке упала на землю, сильно ударившись. Она оставалась на поле несколько минут, держась за руку, пока помощники арбитра, сотрудники службы безопасности и медицинский персонал пытались восстановить порядок и оценить её состояние.

26-летняя Демонке возобновила работу в качестве помощника арбитра, но не вышла на второй тайм. «Мец» выиграл матч со счетом 3:1.

Французский клуб вылетел из Лиги 1 и начнется сезон во втором дивизионе.

ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче

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Фортуна Ситтард Мец травма сотрясение мозга
Руслан Полищук Источник
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