ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче
Матильда Демонке получила сотрясение мозга
Женщина-арбитр получила травму и была вынуждена покинуть поле после того, как её сбили с ног во время товарищеского матча между французским клубом «Мец» и нидерландской «Фортуной Ситтард».
Сообщается, что Матильда Демонке получила сотрясение мозга, когда она пыталась разнять потасовку между игроками. Потасовка началась на 40-й минуте, а на судью никто не обращал внимания.
Демонке упала на землю, сильно ударившись. Она оставалась на поле несколько минут, держась за руку, пока помощники арбитра, сотрудники службы безопасности и медицинский персонал пытались восстановить порядок и оценить её состояние.
26-летняя Демонке возобновила работу в качестве помощника арбитра, но не вышла на второй тайм. «Мец» выиграл матч со счетом 3:1.
Французский клуб вылетел из Лиги 1 и начнется сезон во втором дивизионе.
ВИДЕО. Женщину-арбитра травмировали в драке в товарищеском матче
A female referee suffered concussion when she was knocked to the ground as she tried to break up a melee between male players during a friendly between French club Metz and Fortuna Sittard of the Netherlands on Saturday, media reports said.— GDN Online (@GDNonline) July 26, 2026
Referee Mathilde Demoncay ended up on… pic.twitter.com/BZAvCkgdNj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Кравец признал, что Кристиан Биловар довольно слабый футболист
«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград