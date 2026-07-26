Жутко. Игрок Интер Майами потерял сознание: его вырубили с локтя
Херман Бертераме испугал футбольное сообщество
27-летний нападающий «Интер Майами» Херман Бертераме потерял сознание в матче MLS против «Монреаль Импакт».
В борьбе за мяч соперник жестко врезался в Бертераме, нанеся сильный удар в голову.
Футболист без чувств упал на газон, и стадион мгновенно замер. Игроки сразу бросились к Херману и перевернули его на бок, чтобы предотвратить западание языка.
Даже после появления медиков напряжение не спадало, состояние Бертераме вызывало серьёзные опасения. Футболиста увезли с поля на скорой и доставили в больницу, где он пришёл в себя.
Без Хермана «Интер Майами» смог вырвать победу со счетом 1:0, а Луис Суарес посвятил свой гол партнёру.
«Сейчас он восстанавливается, с ним все в порядке, он в сознании. Его семья в курсе всего. Они спокойны. Самое главное – что с ним все хорошо, и сейчас он чувствует себя нормально.
Сначала мы очень перепугались, потому что удар был очень сильным. В том эпизоде очевидно был удар локтем, именно поэтому и назначили пенальти, а он упал как подкошенный.
Думаю, он мог потерять сознание еще во время удара, учитывая силу столкновения. Он получил этот удар локтем и сильно ударился о землю. Это была минута большого отчаяния и глубокой печали, ведь это вышло за рамки футбола. Речь идет о человеческой жизни, а это самое важное. Так что мы просто надеемся, что все закончится хорошо», – сказал тренер «Интер Майами» Гильермо Хойос.
ФОТО. Жутко. Игрок Интер Майами потерял сознание: его вырубили с локтя
Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.— Andy Coronado (@andystake88) July 26, 2026
🎥: Apple TV pic.twitter.com/eJzvU40LhA
ФОТО. Луис Суарес посвятил победный гол Херману
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