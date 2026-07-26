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Major League Soccer
26 июля 2026, 18:29 | Обновлено 26 июля 2026, 18:33
329
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Жутко. Игрок Интер Майами потерял сознание: его вырубили с локтя

Херман Бертераме испугал футбольное сообщество

26 июля 2026, 18:29 | Обновлено 26 июля 2026, 18:33
329
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Жутко. Игрок Интер Майами потерял сознание: его вырубили с локтя
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний нападающий «Интер Майами» Херман Бертераме потерял сознание в матче MLS против «Монреаль Импакт».

В борьбе за мяч соперник жестко врезался в Бертераме, нанеся сильный удар в голову.

Футболист без чувств упал на газон, и стадион мгновенно замер. Игроки сразу бросились к Херману и перевернули его на бок, чтобы предотвратить западание языка.

Даже после появления медиков напряжение не спадало, состояние Бертераме вызывало серьёзные опасения. Футболиста увезли с поля на скорой и доставили в больницу, где он пришёл в себя.

Без Хермана «Интер Майами» смог вырвать победу со счетом 1:0, а Луис Суарес посвятил свой гол партнёру.

«Сейчас он восстанавливается, с ним все в порядке, он в сознании. Его семья в курсе всего. Они спокойны. Самое главное – что с ним все хорошо, и сейчас он чувствует себя нормально.

Сначала мы очень перепугались, потому что удар был очень сильным. В том эпизоде очевидно был удар локтем, именно поэтому и назначили пенальти, а он упал как подкошенный.

Думаю, он мог потерять сознание еще во время удара, учитывая силу столкновения. Он получил этот удар локтем и сильно ударился о землю. Это была минута большого отчаяния и глубокой печали, ведь это вышло за рамки футбола. Речь идет о человеческой жизни, а это самое важное. Так что мы просто надеемся, что все закончится хорошо», – сказал тренер «Интер Майами» Гильермо Хойос.

ФОТО. Жутко. Игрок Интер Майами потерял сознание: его вырубили с локтя

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ФОТО. Луис Суарес посвятил победный гол Херману

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Интер Майами Монреаль Импакт травма Major League Soccer (MLS) Херман Бертераме фото видео Луис Суарес
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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Синій пєдік навмисне вдарив нападника - добре все видно. Цікаво - невже все так і спустили?
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Коли вже у нас всі будуть діяти, як ці гравці, а не лізти до рота людині, яка знепритомніла...
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