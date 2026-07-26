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Лига конференций
26 июля 2026, 17:57 | Обновлено 26 июля 2026, 17:58
211
0

Названы имена судей, которые будут работать на матче отбора ЛК Гент – ЛНЗ

УЕФА выбрал арбитров из Косово

26 июля 2026, 17:57 | Обновлено 26 июля 2026, 17:58
211
0
Названы имена судей, которые будут работать на матче отбора ЛК Гент – ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Генч Нуза
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УЕФА презентовал судейскую бригаду на второй матч между бельгийским «Гентом» и украинским ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

На поединок назначены рефери из Косово. Главным арбитром станет 37-летний Генч Нуза, для которого этот матч будет дебютным в сезоне.

Роль лайнсменов будут исполнять Фатмир Секирака и Паштрику Буррнику. Четвертый судья – Эрдалл Заселла.

На матче будет отсутствовать система VAR, поэтому Нуза будет принимать решение самостоятельно.

Первая игра между командами завершилась вничью (0:0). Ответный матч пройдёт 30 июля на «KAA Gent Arena» в Генте, старт – в 21:30.

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судейские назначения Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент Гент - ЛНЗ
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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