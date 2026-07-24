ЛНЗ не удалось сломать грустную традицию

Матчем с «Гентом» (0:0) ЛНЗ дебютировал в Лиге конференций. Черкасщане стали 10-й украинской командой, выступавшей в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли одержать победу в премьерном поединке. Ранее «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» и «Александрия» стартовали с поражения, а «Ворскла», «Колос» и «Шахтер», как и «сиреневые», - с ничьей.

К слову, с мировой, помимо ЛНЗ, дебютировали в еврокубках только три наших клуба – «Таврия», донецкий «Металлург» и «Олимпик».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата Клуб Тренер Соперник Счет 22.07.2021 Ворскла Юрий МАКСИМОВ КуПС Финляндия 2:2 (г) 05.08.2021 Колос Руслан КОСТЫШИН Шахтер Казахстан 0:0 (д) 16.09.2021 Заря Виктор СКРИПНИК Буде/Глимт Норвегия 1:3 (г) 08.09.2022 Днепр-1 Александр КУЧЕР АЗ Нидерланды 0:1 (д) 10.08.2023 Динамо Мирча ЛУЧЕСКУ Арис Греция 0:1 (г) 25.07.2024 Полесье Имад АШУР Олимпия Словения 0:2 (г) 22.08.2024 Кривбасс Юрий ВЕРНИДУБ Бетис Испания 0:2 (д) 24.07.2025 Александрия Кирилл НЕСТЕРЕНКО Партизан Сербия 0:2 (д) 21.08.2025 Шахтер Арда ТУРАН Серветт Швейцария 1:1 (д) 23.07.2026 ЛНЗ Виталий ПОНОМАРЕВ Гент Бельгия 0:0 (д)

Ничейные премьеры украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Клуб Тренер Соперник Счет 19.08.1992 ЛЧ Таврия Анатолий ЗАЯЕВ Шелбурн Ирландия 0:0 (г) 19.09.2002 КУ Металлург Д Семен АЛЬТМАН Вердер Германия 2:2 (д) 27.07.2017 ЛЕ Олимпик Роман САНЖАР ПАОК Греция 1:1 (д) 23.07.2026 ЛК ЛНЗ Виталий ПОНОМАРЕВ Гент Бельгия 0:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.