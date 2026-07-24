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Лига конференций
24 июля 2026, 14:36 | Обновлено 24 июля 2026, 14:41
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0

ЛНЗ не удалось сломать грустную традицию

Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций

24 июля 2026, 14:36 | Обновлено 24 июля 2026, 14:41
210
0
ЛНЗ не удалось сломать грустную традицию
ФК ЛНЗ
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Матчем с «Гентом» (0:0) ЛНЗ дебютировал в Лиге конференций. Черкасщане стали 10-й украинской командой, выступавшей в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли одержать победу в премьерном поединке. Ранее «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» и «Александрия» стартовали с поражения, а «Ворскла», «Колос» и «Шахтер», как и «сиреневые», - с ничьей.

К слову, с мировой, помимо ЛНЗ, дебютировали в еврокубках только три наших клуба – «Таврия», донецкий «Металлург» и «Олимпик».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

22.07.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

КуПС Финляндия

2:2 (г)

05.08.2021

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Шахтер Казахстан

0:0 (д)

16.09.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Буде/Глимт Норвегия

1:3 (г)

08.09.2022

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЗ Нидерланды

0:1 (д)

10.08.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис Греция

0:1 (г)

25.07.2024

Полесье

Имад АШУР

Олимпия Словения

0:2 (г)

22.08.2024

Кривбасс

Юрий ВЕРНИДУБ

Бетис Испания

0:2 (д)

24.07.2025

Александрия

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Партизан Сербия

0:2 (д)

21.08.2025

Шахтер

Арда ТУРАН

Серветт Швейцария

1:1 (д)

23.07.2026

ЛНЗ

Виталий ПОНОМАРЕВ

Гент Бельгия

0:0 (д)

Ничейные премьеры украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

19.08.1992

ЛЧ

Таврия

Анатолий ЗАЯЕВ

Шелбурн Ирландия

0:0 (г)

19.09.2002

КУ

Металлург Д

Семен АЛЬТМАН

Вердер Германия

2:2 (д)

27.07.2017

ЛЕ

Олимпик

Роман САНЖАР

ПАОК Греция

1:1 (д)

23.07.2026

ЛК

ЛНЗ

Виталий ПОНОМАРЕВ

Гент Бельгия

0:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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