БАЕНКО: «Мы не строим золотую клетку. Если есть спрос – отпускаем игроков»

Генеральный директор криворожского Кривбасса Владимир Баенко рассказал об эмоциях перед стартом нового сезона, трансферных успехах, подготовке собственных воспитанников, адаптации новичков и острой теме лимита на легионеров.

Об ожиданиях от нового сезона и оценке прошлого чемпионата

– До старта чемпионата всегда царит спокойствие. Уже во время самого чемпионата, когда он начинается, становится понятно, насколько команда готова и что еще нужно улучшать. Любая товарищеская игра все равно остается товарищеской. Только в чемпионате ты понимаешь, кто и как подготовился, как провел трансферную кампанию. Уже после первых туров можно реагировать и кое-что исправить или улучшить ситуацию.

После первого тура прошлого сезона, когда мы проиграли Колосу, мало кто ожидал, что после десятого тура будем идти на первом месте. Мы сменили тренера, у нас работал Юрий Вернидуб, пришло много новых футболистов. Также несколько изменили подход к выполнению задач – команда значительно омолодилась.

Это был осознанный шаг со стороны президента для того, чтобы сделать команду привлекательной и для болельщиков, и для других клубов. Когда команда молодая и играет в активный, атакующий футбол, это всегда интересно смотреть всем. Для клубов, которые имеют возможность покупать игроков, это также привлекательно, ведь молодые футболисты являются более перспективными приобретениями, чем возрастные.

Наверное, никто не ожидал, что мы будем выступать так ярко. Но мы предполагали, что молодая команда будет более агрессивной, открытой, возможно, менее стабильной, но точно интересной. Поэтому все, чего ожидали, мы и получили. В концовке нам, возможно, немного не хватило стабильности, чтобы занять место выше седьмого.

О трансферной модели, заработке и украинской молодежи

– Трансферы – это работа не одного человека. Сначала футболистов нужно было найти – здесь прекрасно сработали скауты. Затем тренерский штаб раскрыл их потенциал. Например, Мендоса играл и при предыдущем тренерском штабе, и при нынешнем, а Араухо и Парако очень быстро спрогрессировали. Задачу, которую поставил президент – брать игроков, интересных на рынке, – мы выполняем. Когда все делают свою работу качественно, получается результат: за один сезон футболист раскрывается, привлекает внимание других команд, и мы получаем возможность заработать на его продаже.

Наш президент с самого начала говорил, что хочет построить проект, который будет зарабатывать деньги, и иметь молодую, интересную команду. Стратегически мы не отходим от этой цели. В этом году в нашей команде появились игроки молодежных сборных Украины. Об этом мало говорят, но для нас это даже более весомо, чем продажа игроков. У нас Шевченко и Виливальд играют за U-21, также привлечены Боднар и Каменский. Украинские молодые исполнители получают международный опыт через сборные.

Мы не только приглашаем, раскручиваем и продаем легионеров, но и выращиваем собственных воспитанников академии. Это основа, которая должна быть развита больше всего.

Взаимодействие с тренером и баланс между бизнесом и результатом

– Реакция тренера на продажу ключевых игроков была абсолютно адекватной. Все понимали: если на ребят есть спрос, то клуб не является для них золотой клеткой, и мы их отпускаем. Ведь обсуждали это с Патриком еще в начале сотрудничества. Одной из главных задач было развитие украинских футболистов из нашей академии, ведь у него огромный опыт работы именно с молодежью. И речь идет не просто о предоставлении игрового времени, а о качественном развитии и прогрессе ребят. При этом неважно, украинский это футболист или легионер из Венесуэлы.

Конечно, приоритет – это воспитанники собственной академии. Но когда работа выстроена правильно, прогрессирует вся команда. Мы уже продали Конате, Микитишина, Твердохлеба, Араухо, Парако, Мендосу. За время работы Патрика это уже шестой трансфер. Мы стараемся оперативно реагировать и закрывать позиции на том же уровне. Если цена устраивает клуб и президента, продаем игрока и сразу ищем другого с аналогичным набором качественных характеристик.

Экономическая модель для вас является большим приоритетом, чем спортивный результат?

– Я с этим не согласен. Нам не хватило стабильности, чтобы до последних туров вести борьбу за еврокубки, но мы находились в этой борьбе примерно до 25-го тура, имея одну из самых молодых команд в лиге. Мы понимаем, что костяк команды будут составлять футболисты с украинским паспортом, которые сейчас играют в молодежных командах. Будем строить команду вокруг них; мы их не продавали, и они остаются с нами.

На позиции легионеров мы ищем новых исполнителей; а тех, вокруг кого планируем строить команду, не продаем. Глядя на 2–3 года вперед, понимаем: когда эти ребята получат опыт игры в УПЛ и пройдут важные матчи, можно будет сформировать очень боеспособный коллектив. Имея 8–9 собственных воспитанников с опытом выступлений в течение одного-двух сезонов, к ним всегда можно добавить качественных легионеров и иметь значительно больше шансов в борьбе за еврокубки.

Новые имена и комплектование состава

– Раздавать авансы сложно, ведь адаптация – это индивидуальный процесс. Кто-то быстрее привыкает к нашему интенсивному и бескомпромиссному футболу, кто-то медленнее. Например, Карлос Парако адаптировался очень быстро. Похожим по профайлу является Шакеон Сатчвелл – очень быстрый и взрывной игрок. Сейчас главное, чтобы он адаптировался к нашим тренировкам и интенсивности украинского футбола. Он обладает качественными характеристиками, которые позволяют стать очень интересным футболистом, но все будет зависеть от того, насколько быстро он будет усваивать требования тренерского штаба.

Что касается Нави – это один из самых талантливых футболистов в своем возрасте. Он игрок центра поля, который хорошо работает с мячом в начале атаки, умеет играть остро и вперед. Интересно будет наблюдать за его адаптацией к украинскому стилю. Что касается Машаду: приведу пример Юрчеца, который отыграл весь сезон практически без конкуренции. Еще с зимы у нас была задача усилить позицию правого защитника. Машаду – молодой, скоростной игрок, который соответствует профайлу Юрчеца.

Завершено ли комплектование Кривбасса? Ожидаются ли еще подписания в этом сезоне, продолжаются ли переговоры?

– Сейчас мы финализируем переходы еще двух игроков, но селекционный поиск не прекращается. После первых туров окончательно станет понятно, какие позиции требуют дополнительного усиления для сохранения конкурентоспособности. Судя по спаррингам летних сборов, команда демонстрировала качественный футбол, особенно под конец подготовки. Игроки подтянули физические кондиции, подъехали новички, и уровень игры вырос.

Мы не участвуем в еврокубках, у нас 30 матчей чемпионата плюс Кубок Украины. Это не такая большая нагрузка, чтобы держать 23–24 футболиста, как у Шахтера, который играет на два фронта. Для украинских клубов без еврокубков обоймы из 16–17 игроков вполне достаточно, чтобы пройти чемпионат в случае травм или дисквалификаций. У нас не Англия с 52 матчами в год, поэтому перебора игроков делать не стоит.

Дискуссия вокруг лимита на легионеров

– Это очень дискуссионная тема. У меня есть простой вопрос к любому руководителю: существует ли хоть какая-то статистика с начала введения лимита, которая бы подтвердила, помогло это нашей сборной или нет? Как вообще отслеживается эффективность этого решения? Увеличилось ли количество высококлассных украинских футболистов в сборной?

Правило когда-то ввели, опираясь на определенные предположения, но в дальнейшем его влияние никто не анализирует. Мы дискутируем о лимите, не имея под рукой ни одной объективной цифры. Во-вторых, лимит никоим образом не влияет на развитие академий. Мы развиваем свою академию уже пятый год подряд и вкладываем туда средства независимо от наличия или отсутствия лимита.

Лимит на украинцев работает исключительно в пользу агентов, которые искусственно накручивают ценник на игроков с соответствующим паспортом. Условно говоря, средний футболист с украинским паспортом из-за этого лимита может требовать от клуба значительно более высокую заработную плату, чем игрок аналогичного уровня без него.