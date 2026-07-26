ПСЖ в ярости. Парижане хотят отомстить Реалу за «кражу» Диоманде

Руководство ПСЖ возмутилось из-за вмешательства мадридского «Реала» в переговоры с вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде.

Сообщается, что парижане находились на финальной стадии трансфера 19-летнего ивуарийца, когда неожиданно игрока у них перехватил испанский гранд. Теперь ПСЖ в качестве мести попытается помешать «Реалу» подписать опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Клуб активизирует свои усилия по этому игроку, чтобы, по крайней мере, повысить его цену на трансферном рынке. Сам испанец при этом желает перейти в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что у «Реала» ограниченный бюджет на приобретение Родри. Клуб не готов тратить более 60 миллионов на 30-летнего футболиста.