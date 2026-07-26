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  4. ПСЖ в ярости. Парижане хотят отомстить Реалу за «кражу» Диоманде
Франция
26 июля 2026, 18:29 |
1053
2

ПСЖ в ярости. Парижане хотят отомстить Реалу за «кражу» Диоманде

Французы включились в борьбу за Родри

26 июля 2026, 18:29 |
1053
2 Comments
ПСЖ в ярости. Парижане хотят отомстить Реалу за «кражу» Диоманде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Руководство ПСЖ возмутилось из-за вмешательства мадридского «Реала» в переговоры с вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде.

Сообщается, что парижане находились на финальной стадии трансфера 19-летнего ивуарийца, когда неожиданно игрока у них перехватил испанский гранд. Теперь ПСЖ в качестве мести попытается помешать «Реалу» подписать опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Клуб активизирует свои усилия по этому игроку, чтобы, по крайней мере, повысить его цену на трансферном рынке. Сам испанец при этом желает перейти в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что у «Реала» ограниченный бюджет на приобретение Родри. Клуб не готов тратить более 60 миллионов на 30-летнего футболиста.

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ПСЖ Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу РБ Лейпциг Ян Диоманде чемпионат Германии по футболу Бундеслига Ла Лига Родри Манчестер Сити
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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жаба - гадюка) подивимось, хто кого...
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+1
Наче Реал вперше у ПСЖ гравця забирає)
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