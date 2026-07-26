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  4. «Думали, что будет намного хуже». Лупашко – о разгромном поражении
Польша
26 июля 2026, 17:57 |
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«Думали, что будет намного хуже». Лупашко – о разгромном поражении

Украинский тренер откровенно высказался о матче с «Погонью»

26 июля 2026, 17:57 |
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«Думали, что будет намного хуже». Лупашко – о разгромном поражении
Лехия. Владислав Лупашко
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Главный тренер «Лехии» Владислав Лупашко назвал причины разгромного поражения от «Погони» Гродзиск-Мазовецкий (0:3) в первом туре Первой лиги Польши.

– О матче.

– Очень трудно это комментировать. Если говорить о том, чего мы ожидали и что увидели, то мы думали, что будет намного хуже. Некоторые футболисты провели с нами лишь одну тренировку перед матчем. Играло очень много игроков, которые даже не выступали за команду U-19. Мы уже поговорили с ними после матча. Было немало ошибок, но они неопытные. В то же время они стремились играть вперёд, и я это ценю.

В команде был 15-летний футболист, у нас играли два центральных защитника, один из которых провёл с нами лишь одну тренировку, а до этого занимался с командой U-19. У нас было всего четыре запасных. Мы понимали, что футболистам без опыта даже на уровне U-19 будет очень тяжело.

– О положительных моментах.

– Позитивом стала игра наших футболистов на левом фланге.

Мы знали, что именно там у нас будет больше шансов, ведь на этой стороне действовали более опытные игроки. Именно через левый фланг мы пытались строить атаки и создавать опасность.

– Кто из молодых игроков проявил себя лучше всего?

– Очень хорошо себя показал Гурский. Его ведение мяча демонстрирует большие перспективы для этого клуба.

Что касается Щербинского... Можно сказать, что он плохо принял мяч или нанёс не самый лучший удар, но ему всего 15 лет! Думаю, больше ничего о нём говорить не нужно. К нам придут опытные игроки, но он останется и будет работать с нами.

Антек Зюлковский также показал очень высокий уровень. Он номинально левый защитник, но сыграл в центре обороны.

Рогоз тренировался с нами всего один день. Он допустил ошибку при третьем пропущенном голе, но важно, чтобы не переживал из-за этого.

А Бамбецкий – разве это молодой футболист? В матче с «Погонью» он выглядел как опытный игрок.

– О болельщиках.

– Наши болельщики показали себя с самой лучшей стороны. Как я уже говорил, нам нужна поддержка, и именно её мы сегодня получили, за что я им очень благодарен. Именно ради таких людей мы и играем в футбол.

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Иван Чирко Источник: ФК Лехия Гданьск
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