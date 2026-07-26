Джеко определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Боснийский нападающий остается в «Шальке»
Боснийский нападающий Эдин Джеко согласился подписать новый контракт с «Шальке», сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение с 40-летним форвардом будет действовать до июня 2027 года.
Джеко присоединился к «Шальке» в январе 2026 года и успел сыграть за клуб 11 матчей во Второй Бундеслиге, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста. Результативные действия Эдина внесли весомый вклад в возвращение гельзенкирхенцев в Бундеслигу.
Перед тем как принять решение о продлении контракта с «Шальке», Джеко отклонил предложения от нескольких немецких клубов, а также представителей итальянской Серии А и МЛС.
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