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  4. Костюк своим решением удивил всех в киевском Динамо
Лига Европы
28 июля 2026, 08:32 |
1822
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Костюк своим решением удивил всех в киевском Динамо

Кабаев – о выходе Герреро в стартовом составе против ПАОКа

28 июля 2026, 08:32 |
1822
1 Comments
Костюк своим решением удивил всех в киевском Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о неожиданном решении тренерского штаба в матче против ПАОКа. В стартовом составе на левом фланге атаки появился Эдуардо Герреро, хотя перед игрой ожидали выхода Богдана Редушко.

«Честно говоря, это удивило всех. На тренировках я видел, что Редушко набирал форму, поэтому думал, что именно он выйдет с первых минут. Но решение принимает тренер, ему виднее. Возможно, он что-то почувствовал и решил доверить место Герреро.

Мы знаем, что в «Заре» Герреро выступал и как нападающий, и как крайний полузащитник. У него есть все необходимые качества, чтобы помогать команде на этой позиции и приносить пользу «Динамо», – добавил Кабаев.

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Игорь Костюк Богдан Редушко Эдуардо Герреро Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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Але він був непомітний на полі , так що таке собі було рішення 
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