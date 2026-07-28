Костюк своим решением удивил всех в киевском Динамо

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о неожиданном решении тренерского штаба в матче против ПАОКа. В стартовом составе на левом фланге атаки появился Эдуардо Герреро, хотя перед игрой ожидали выхода Богдана Редушко.

«Честно говоря, это удивило всех. На тренировках я видел, что Редушко набирал форму, поэтому думал, что именно он выйдет с первых минут. Но решение принимает тренер, ему виднее. Возможно, он что-то почувствовал и решил доверить место Герреро.

Мы знаем, что в «Заре» Герреро выступал и как нападающий, и как крайний полузащитник. У него есть все необходимые качества, чтобы помогать команде на этой позиции и приносить пользу «Динамо», – добавил Кабаев.