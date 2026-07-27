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  4. Трансферной эпопее с Пономаренко – конец. Известно, где будет играть Матвей
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 23:30 |
1065
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Трансферной эпопее с Пономаренко – конец. Известно, где будет играть Матвей

Футболист продолжит карьеру в «Динамо», трансфер в «Галатасарай» сорван

27 июля 2026, 23:30 |
1065
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Трансферной эпопее с Пономаренко – конец. Известно, где будет играть Матвей
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» определился со списком кандидатов на позицию второго нападающего. Первым выбором стамбульского клуба был нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

Однако договориться с украинским клубом о трансфере не удалось, поэтому вариант с подписанием Пономаренко пока больше не рассматривается.

Вторым в списке стоит нападающий «Мидтьюлланда» Франкулино Джу. «Галатасарай» хотел взять футболиста в аренду, однако его клуб запросил около 30 миллионов евро за полноценный трансфер, что существенно затрудняет переговоры.

В то же время турецкий гранд уже завершил работу над переходом бельгийского нападающего Лукаса Стассена, однако пока отложил официальное оформление сделки.

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Галатасарай Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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