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  4. ФОТО. Свитолина покорила поклонников снимками в купальнике
WTA
27 июля 2026, 00:32 |
333
0

ФОТО. Свитолина покорила поклонников снимками в купальнике

Элина проводит летний отдых

27 июля 2026, 00:32 |
333
0
ФОТО. Свитолина покорила поклонников снимками в купальнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала своих поклонников серией фотографий с летнего отдыха после завершения выступлений на Уимблдоне.

Украинская теннисистка опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на яхте. На фотографиях Свитолина предстала в стильных образах – спортсменка примерила элегантные платья, а также продемонстрировала великолепную форму в купальнике.

«Наслаждаюсь хорошими моментами», – написала Элина в соцсетях.

Ранее состоялась жеребьёвка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне. Украину на американском «пятисотнике» представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.

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отдых Элина Свитолина lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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