ФОТО. Свитолина покорила поклонников снимками в купальнике
Элина проводит летний отдых
Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала своих поклонников серией фотографий с летнего отдыха после завершения выступлений на Уимблдоне.
Украинская теннисистка опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на яхте. На фотографиях Свитолина предстала в стильных образах – спортсменка примерила элегантные платья, а также продемонстрировала великолепную форму в купальнике.
«Наслаждаюсь хорошими моментами», – написала Элина в соцсетях.
Ранее состоялась жеребьёвка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне. Украину на американском «пятисотнике» представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.
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