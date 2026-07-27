ФОТО. Свитолина покорила поклонников снимками в купальнике

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала своих поклонников серией фотографий с летнего отдыха после завершения выступлений на Уимблдоне.

Украинская теннисистка опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на яхте. На фотографиях Свитолина предстала в стильных образах – спортсменка примерила элегантные платья, а также продемонстрировала великолепную форму в купальнике.

«Наслаждаюсь хорошими моментами», – написала Элина в соцсетях.

Ранее состоялась жеребьёвка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне. Украину на американском «пятисотнике» представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.