Жребий WTA 500 в Вашингтоне. Свитолина – 2-я сеяная. С кем сыграет Элина?

25 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Украину на американском пятисотнике представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.

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Свитолина пропустит первый раунд и в 1/8 финала сыграет либо с Кристиной Букшей (Испания, WTA 42), либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Первой сеяной турнира будет третья ракетка мира Джессика Пегула. Соревнования в Вашингтоне пройдут с 27 июля по 2 августа.

🔹 Потенциальный путь Свитолиной к трофею Вашингтона: Кристина Букша, Лейла Фернандес, Наоми Осака, Джессика Пегула.

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 в Вашингтоне по посеву:

Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5]

Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5] Диана Шнайдер [4] – Мэдисон Киз [6]

Мэдисон Киз [6] Эмма Наварро [8] – Наоми Осака [3]

Эмма Наварро [8] – Наоми Осака [3] Лейла Фернандес [7] – Элина Свитолина [2]

Сетка WTA 500 в Вашингтоне