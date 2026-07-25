Жребий WTA 500 в Вашингтоне. Свитолина – 2-я сеяная. С кем сыграет Элина?
В 1/8 финала пятисотника украинка сыграет или с Кристиной Букшей, или с квалифайером
25 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.
Украину на американском пятисотнике представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.
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Свитолина пропустит первый раунд и в 1/8 финала сыграет либо с Кристиной Букшей (Испания, WTA 42), либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.
Первой сеяной турнира будет третья ракетка мира Джессика Пегула. Соревнования в Вашингтоне пройдут с 27 июля по 2 августа.
🔹 Потенциальный путь Свитолиной к трофею Вашингтона: Кристина Букша, Лейла Фернандес, Наоми Осака, Джессика Пегула.
Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 в Вашингтоне по посеву:
- Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5]
- Диана Шнайдер [4] – Мэдисон Киз [6]
- Эмма Наварро [8] – Наоми Осака [3]
- Лейла Фернандес [7] – Элина Свитолина [2]
Сетка WTA 500 в Вашингтоне
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