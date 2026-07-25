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WTA
25 июля 2026, 22:45 | Обновлено 25 июля 2026, 23:22
651
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Жребий WTA 500 в Вашингтоне. Свитолина – 2-я сеяная. С кем сыграет Элина?

В 1/8 финала пятисотника украинка сыграет или с Кристиной Букшей, или с квалифайером

25 июля 2026, 22:45 | Обновлено 25 июля 2026, 23:22
651
0
Жребий WTA 500 в Вашингтоне. Свитолина – 2-я сеяная. С кем сыграет Элина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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25 июля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Украину на американском пятисотнике представит Элина Свитолина (WTA 10), которая посеяна под вторым номером.

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Свитолина пропустит первый раунд и в 1/8 финала сыграет либо с Кристиной Букшей (Испания, WTA 42), либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Первой сеяной турнира будет третья ракетка мира Джессика Пегула. Соревнования в Вашингтоне пройдут с 27 июля по 2 августа.

🔹 Потенциальный путь Свитолиной к трофею Вашингтона: Кристина Букша, Лейла Фернандес, Наоми Осака, Джессика Пегула.

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 в Вашингтоне по посеву:

  • Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5]
  • Диана Шнайдер [4] – Мэдисон Киз [6]
  • Эмма Наварро [8] – Наоми Осака [3]
  • Лейла Фернандес [7] – Элина Свитолина [2]

Сетка WTA 500 в Вашингтоне

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Элина Свитолина Кристина Букша WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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