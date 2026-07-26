ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем

ФК Кудровка официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Евгением Морозко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Евгению за преданность делу, самоотдачу на футбольном поле и весомый вклад в результаты команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере, крепкого здоровья и новых побед. Ты навсегда остаешься частью большой сине-белой семьи», – говорится в сообщении.

33-летний полузащитник покидает Кудровку после проведенного вместе дебютного сезона сине-белых в УПЛ. Морозко сыграл в 23 матчах предыдущего чемпионата: в его активе 2 гола и 3 ассиста