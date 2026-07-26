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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 10:53 | Обновлено 26 июля 2026, 11:10
747
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем

Евгений Морозко покинул Кудровку

26 июля 2026, 10:53 | Обновлено 26 июля 2026, 11:10
747
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ФК Кудровка
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ФК Кудровка официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Евгением Морозко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Евгению за преданность делу, самоотдачу на футбольном поле и весомый вклад в результаты команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере, крепкого здоровья и новых побед. Ты навсегда остаешься частью большой сине-белой семьи», – говорится в сообщении.

33-летний полузащитник покидает Кудровку после проведенного вместе дебютного сезона сине-белых в УПЛ. Морозко сыграл в 23 матчах предыдущего чемпионата: в его активе 2 гола и 3 ассиста

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Евгений Морозко Кудровка расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
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