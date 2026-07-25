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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 15:19 | Обновлено 25 июля 2026, 15:25
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал экс-игрока Шахтера и Полесья

Иван Петряк подписал контракт с «Кудровкой»

25 июля 2026, 15:19 | Обновлено 25 июля 2026, 15:25
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал экс-игрока Шахтера и Полесья
ФК Кудровка. Иван Петряк
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ФК «Кудровка» официально объявила о подписании контракта с опытным украинским полузащитником Иваном Петряком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем игроку яркой и продуктивной игры в сине-белой футболке «Кудровки», – говорится в сообщении.

В активе 32-летнего футболиста 325 поединков на профессиональном уровне: 48 голов и 56 ассистов. Иван выступал в составе «Зари», «Шахтера», венгерских «Ференцвароша» и «Фехервара», а также «Полесье» и «Черноморца»

Петряк, выступая за донецкий клуб, стал трижды обладателем золотых медалей УПЛ, дважды Кубка Украины и Суперкубка Украины. А в составе «Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии, но в последнее время не играл – коуч «Шахтера» Арда Туран совсем не доверял опытному украинцу.

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Иван Петряк Кудровка свободный агент Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
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