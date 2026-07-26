Капитан Жироны принял решение, которое может повлиять на судьбу Ваната

Форвард «Жироны» Кристиан Стуани достиг договоренности о продолжении сотрудничества с клубом еще на один сезон – до лета 2027 года. Об этом пишут авторитетные испанские издания.

По информации источников, Кристиан выразил желание остаться в клубе, даже несмотря на вылет Жироны в Сегунду. В последние недели стороны постепенно согласовывали условия и теперь полностью достигли взаимопонимания.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 39-летний аргентинец провел 22 матча, в которых забил 6 голов, но это не спасло Жирону от вылета в Сегунду.

От решения Кристиана Стуани может зависеть судьба украинского форварда Жироны Владислава Ваната – на украинского форварда претендует Трабзонспор, но в Жироне не спешат прощаться с украинцем.