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  4. Жирона получила официальный запрос по Ванату
Испания
26 июля 2026, 09:02 |
2224
5

Жирона получила официальный запрос по Ванату

«Трабзонспор» проявил интерес к Владиславу

26 июля 2026, 09:02 |
2224
5 Comments
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» приступил к поиску нового центрального нападающего после продажи Фелипе Аугусто. Одним из главных кандидатов на усиление атаки стал украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат.

По информации турецких СМИ, руководство клуба уже обратилось к представителям испанской команды, чтобы узнать финансовые условия возможного трансфера 24-летнего нападающего. Только после получения информации о сумме компенсации и зарплатных требованиях футболиста «Трабзонспор» определится с официальным предложением.

Ванат перешел в «Жирону» прошлым летом из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2030 года, а текущая трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, также составляет 15 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий провел 29 матчей в составе «Жироны», забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

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Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 5
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Димон, а у тебя в глазах летающие тарелки какого цвета?)
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Дуримар , я не зрозумів , ти  цих Ванатів , Циганкових , тролиш , чи такий в тебе прикол постібаться з цих зірок місцевого розливу, чи тобі потрібно давати щось в колонку нібито новин , скільки вже ти будеш мусолити цю тему , вже не смішно.
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Ну, нарешті! А то я вже почав за Олійченка переживати 😁 
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+1
🇺🇦 ➡️ ♥️💙
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