Жирона получила официальный запрос по Ванату

Турецкий «Трабзонспор» приступил к поиску нового центрального нападающего после продажи Фелипе Аугусто. Одним из главных кандидатов на усиление атаки стал украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат.

По информации турецких СМИ, руководство клуба уже обратилось к представителям испанской команды, чтобы узнать финансовые условия возможного трансфера 24-летнего нападающего. Только после получения информации о сумме компенсации и зарплатных требованиях футболиста «Трабзонспор» определится с официальным предложением.

Ванат перешел в «Жирону» прошлым летом из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2030 года, а текущая трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, также составляет 15 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий провел 29 матчей в составе «Жироны», забил 10 голов и отдал две голевые передачи.