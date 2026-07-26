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Товарищеские матчи
26 июля 2026, 06:24 |
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ВИДЕО. Как Степанов забил гол и принес Утрехту победу в товарищеском матче

Гол украинского форварда стал единственным в контрольном поединке против Камбура (1:0)

26 июля 2026, 06:24 |
120
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ВИДЕО. Как Степанов забил гол и принес Утрехту победу в товарищеском матче
ФК Утрехт. Артем Степанов
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18-летний украинский форвард Артем Степанов отличился забитым мячом в товарищеском матче за Утрехт.

24 июля Степанов принес Утрехту победу над командой Камбур – гол Артема на 67-й минуте стал единственным в контрольном поединке (1:0).

Перед стартом сезона в чемпионате Нидерландов у Утрехта запланирован еще один товарищеский матч – 2 августа против Севильи.

Степанов выступает за Утрехт на правах аренды из леверкузенского Байера. Контракт Артема рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Эредивизи Степанов забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Товарищеский матч. 24 июля

Камбур – Утрехт – 0:1

Гол: Степанов, 67

ВИДЕО. Как Степанов забил гол и принес Утрехту победу в товарищеском матче

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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