ВИДЕО. Как Степанов забил гол и принес Утрехту победу в товарищеском матче
Гол украинского форварда стал единственным в контрольном поединке против Камбура (1:0)
18-летний украинский форвард Артем Степанов отличился забитым мячом в товарищеском матче за Утрехт.
24 июля Степанов принес Утрехту победу над командой Камбур – гол Артема на 67-й минуте стал единственным в контрольном поединке (1:0).
Перед стартом сезона в чемпионате Нидерландов у Утрехта запланирован еще один товарищеский матч – 2 августа против Севильи.
Степанов выступает за Утрехт на правах аренды из леверкузенского Байера. Контракт Артема рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Эредивизи Степанов забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Товарищеский матч. 24 июля
Камбур – Утрехт – 0:1
Гол: Степанов, 67
ВИДЕО. Как Степанов забил гол и принес Утрехту победу в товарищеском матче
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