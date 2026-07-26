ВИДЕО. Сын Клюйверта дебютировал за Барселону и сразу отдал голевой пас

18-летний Шейн Клюйверт провел первый неофициальный матч за основную команду «Барселоны».

Сын легендарного нападающего Патрика Клюйверта вышел в стартовом составе на закрытый товарищеский матч против «Европы».

Молодой вингер быстро отметился результативным действием. Клюйверт получил мяч на левом фланге и выполнил точную подачу, после которой Эктор Форт забил второй мяч каталонцев.

«Барселона» победила со счетом 4:1. Помимо Форта, голами отметились Ибрагим Диарра, Эбрима Тункара и Алекс Гонсалес.

Испанские СМИ высоко оценили дебют Клюйверта, отметив его дриблинг, видение поля и способность сыграть на нескольких позициях в атаке. В апреле клуб продлил контракт воспитанника академии до 2028 года.