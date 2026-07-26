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26 июля 2026, 04:15 |
206
0

ВИДЕО. Сын Клюйверта дебютировал за Барселону и сразу отдал голевой пас

Молодой Клюйверт помог каталонцам победить со счетом 4:1

26 июля 2026, 04:15 |
206
0
ВИДЕО. Сын Клюйверта дебютировал за Барселону и сразу отдал голевой пас
X. Шейн Клюйверт
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18-летний Шейн Клюйверт провел первый неофициальный матч за основную команду «Барселоны».

Сын легендарного нападающего Патрика Клюйверта вышел в стартовом составе на закрытый товарищеский матч против «Европы».

Молодой вингер быстро отметился результативным действием. Клюйверт получил мяч на левом фланге и выполнил точную подачу, после которой Эктор Форт забил второй мяч каталонцев.

«Барселона» победила со счетом 4:1. Помимо Форта, голами отметились Ибрагим Диарра, Эбрима Тункара и Алекс Гонсалес.

Испанские СМИ высоко оценили дебют Клюйверта, отметив его дриблинг, видение поля и способность сыграть на нескольких позициях в атаке. В апреле клуб продлил контракт воспитанника академии до 2028 года.

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видео Патрик Клюйверт Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: AS
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