ВИДЕО. Сын Клюйверта дебютировал за Барселону и сразу отдал голевой пас
Молодой Клюйверт помог каталонцам победить со счетом 4:1
18-летний Шейн Клюйверт провел первый неофициальный матч за основную команду «Барселоны».
Сын легендарного нападающего Патрика Клюйверта вышел в стартовом составе на закрытый товарищеский матч против «Европы».
Молодой вингер быстро отметился результативным действием. Клюйверт получил мяч на левом фланге и выполнил точную подачу, после которой Эктор Форт забил второй мяч каталонцев.
«Барселона» победила со счетом 4:1. Помимо Форта, голами отметились Ибрагим Диарра, Эбрима Тункара и Алекс Гонсалес.
Испанские СМИ высоко оценили дебют Клюйверта, отметив его дриблинг, видение поля и способность сыграть на нескольких позициях в атаке. В апреле клуб продлил контракт воспитанника академии до 2028 года.
Shane Kluivert gave an assist to Hector Forth in yesterday’s preseason. Shane is one player to look out for next season. pic.twitter.com/0vLsT82okG— Ibluv Dak (@Dakbluv) July 25, 2026
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